Criador da Do Bem quer reinventar o mercado de energéticos

A relação de Marcos Leta com o mercado de bebidas começou antes da PAZ Energy. O empresário ficou conhecido pela criação da Do Bem, marca de sucos vendida para a Ambev em 2016. Com a cláusula de não concorrência, passou quase nove anos impedido de atuar no setor. Durante esse período, criou a Fazenda Futuro, marca de produtos vegetais, mas manteve o interesse em voltar para uma indústria que considera mais dinâmica. Quando voltou a olhar para o mercado, Leta encontrou uma categoria em transformação: a de bebidas funcionais.

O movimento, segundo ele, vinha da mudança de comportamento dos consumidores, que passaram a buscar produtos associados não apenas à energia imediata, mas também a outros benefícios, como proteína, hidratação e ingredientes funcionais.

Foi nesse espaço que nasceu a PAZ. A marca entrou no mercado com uma proposta de reformular a ideia tradicional de energia. “Energia não é só cafeína”, diz Leta. Para ele, o conceito envolve também conseguir trabalhar bem, treinar e terminar o dia em boas condições.

Agora, a empresa amplia o portfólio com a PAZ Pro, uma linha de bebidas proteicas que combina proteína, cafeína, BCAA e biotina. A novidade tem 15 gramas de proteína do colágeno, 80 mg de cafeína, 30 mcg de biotina, BCAA e não possui açúcar ou carboidratos em uma lata de 350 ml.

O lançamento acontece em um momento em que empresas de bebidas tentam ocupar novos espaços dentro do mercado de bem-estar. A Sede, por exemplo, também aposta em bebidas funcionais prontas para consumo, com produtos voltados para diferentes ocasiões, como foco, relaxamento e socialização. A empresa aponta como desafio da categoria justamente explicar ao consumidor o que é uma bebida funcional e como ela se diferencia de categorias tradicionais.

Paz Pro: PAZ Pro, uma linha de bebidas proteicas que combina proteína, cafeína, BCAA e biotina (Divulgação/Divulgação)

A aposta na proteína

A criação da PAZ Pro partiu de uma leitura de Leta sobre o mercado de bebidas proteicas. Segundo ele, muitas opções disponíveis entregam uma quantidade relevante de carboidratos junto com a proteína, enquanto a proposta da nova bebida é criar uma alternativa mais leve para diferentes momentos do dia.

“O desafio era desenvolver uma bebida com proteína, mas que continuasse leve e fácil de beber”, diz o empresário. O desenvolvimento levou oito meses de testes para combinar os ingredientes sem comprometer sabor e textura.

A escolha pelo colágeno também segue uma lógica diferente da tradicional associação entre proteína e suplementos esportivos. Segundo Leta, o colágeno sozinho não tem a mesma função de proteínas voltadas à construção muscular, mas, combinado com aminoácidos como os presentes no BCAA, pode complementar essa proposta.

A bebida chega em três sabores: limão, tangerina e morango. A marca também aposta em uma formulação sem gás, característica que, segundo Leta, busca aproximar o produto de uma bebida refrescante para consumo cotidiano, e não apenas de um suplemento.

Uma nova disputa no mercado de energia

A estratégia da PAZ parte da percepção de que o mercado de energéticos ficou concentrado em poucas propostas. Leta cita Red Bull e Monster como referências da categoria, mas afirma que existe espaço para consumidores que procuram uma relação diferente com energia e desempenho.

“Existe uma turma de vida ativa que está desprovida de novos produtos”, afirma. Na visão do empresário, esse público inclui pessoas que trabalham, treinam e buscam manter uma rotina equilibrada — não necessariamente atletas de alta performance.

A PAZ também tenta construir a marca de uma forma diferente da lógica tradicional do setor. Em vez de concentrar investimentos em mídia, Leta afirma que a empresa prioriza desenvolvimento de produtos e presença nos pontos de venda.

A expansão segue uma estratégia gradual. A empresa já está presente em redes de varejo como Carrefour, Sam’s Club, Santa Luzia, Mambo e outras redes regionais, e a meta é chegar a cerca de 6 mil pontos de venda até outubro, principalmente no Sudeste.

Crescimento próprio

Apesar do histórico de venda da Do Bem, Leta afirma que o foco atual é construir a operação da PAZ e ampliar a distribuição. O investimento da empresa é próprio e, neste momento, não há planos de buscar captação. Segundo ele, o objetivo é aumentar a presença da marca e desenvolver novos produtos dentro da visão de energia, proteína e hidratação.

Para Leta, um dos desafios das grandes empresas do setor é transformar tendências em produtos rapidamente. Ele afirma que multinacionais acompanham as mudanças de consumo, mas têm dificuldade em desenvolver projetos com velocidade e continuidade.

A aposta da PAZ é ocupar esse espaço entre bebidas energéticas, suplementos e produtos de bem-estar. Com a linha proteica, a marca tenta ampliar o conceito que deu origem à empresa: uma bebida associada não apenas a um pico de energia, mas a diferentes momentos da rotina.