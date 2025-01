Ambev vende Do Bem para Tial e sai da categoria de sucos

A Ambev está saindo da categoria de sucos. A companhia assinou um acordo de venda da marca Do Bem para a Tial, também fabricante de sucos e controlada pelo fundo Victoria Falls e pela CRL, da indústria de alimentos Pif Paf. O valor do negócio não foi revelado.

O acordo foi apresentado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e aguarda aprovação. No documento, as companhias alegam que "as baixas participações nos mercados afetados pela operação permitem afastar quaisquer preocupações concorrenciais".

A marca continuará sendo comercializada pela Tial.

Criada em 2007 no Rio de Janeiro, a Do Bem foi comprada em 2016 pela Ambev com a missão de reforçar o portfólio de não-alcoólicos e trazer mais opções de saudabilidade para o negócio. Anos antes, em 2006, a Coca-Cola havia reforçado seu catálogo com a compra dos sucos Del-Valle.

Passados quase dez anos do negócio, a marca representava um dígito baixo das vendas de toda a unidade de não-alcoólicos, segundo pessoas de mercado ouvidas pela EXAME. A divisão, no entanto, vem ganhando destaque nos últimos trimestres, com crescimento sequencial nas vendas. Em 2024, cresceu 6,5% no primeiro trimestre, 7,7%, no segundo e avanlou mais 3,4% no terceiro trimestre. As vendas, no entanto, foram puxadas especialmente pelas marcas Guaraná, com o Guaraná Zero, e Pepsi, com Pepsi Black, além de Gatorade e RedBull.

Em nota, a Ambev diz que a venda permitirá que ela priorize e invista ainda mais em outras marcas e segmentos do negócio.