Copacabana Palace comemora 100 anos com chefs premiados assinando jantares

Um dos ícones da hotelaria nacional e patrimônio histórico na capital carioca, o Copacabana Palace, a Belmond Hotel, completa cem anos em 2023. Localizado em frente ao cartão postal da Praia de Copacabana, o hotel que tem arquitetura francesa e já foi palco das mais importantes comemorações, estreia os festejos do seu centenário com uma programação gastronômica inédita.

Para dar início às celebrações, o premiado restaurante Central, comandado pelo casal de chefs peruanos Virgilio Martínez e Pía León, realizará um jantar no dia 1° de fevereiro deste ano.

Eleito em 2022 o melhor restaurante da América Latina e tendo alcançado o segundo lugar no ranking mundial da lista The World’s 50 Best Restaurants, o Central traz à mesa uma verdadeira viagem através dos ecossistemas do seu país, seja pelas profundezas do Oceano Pacífico até às alturas das Cordilheiras dos Andes.

No menu, ingredientes típicos dos entornos peruanos como algas, cacau e frutos do mar são alguns dos itens trazidos especialmente para a ocasião.

No dia seguinte, Nello Casesse, chef executivo do Copacabana Palace e do Ristorante Hotel Cipriani, fecha o primeiro Master Series do ano recebendo os clientes para uma experiência exclusiva de jantar no restaurante. Na ocasião, um menu especial será servido e contará com criações modernas e inéditas baseadas na culinária tradicional italiana.

Destaque para a “Ostrica, Limone, Mela Verde”, uma entrada que leva ostras, limão siciliano e maçã verde, e para o “Ravioli, Anatra, Carota, Lagutta di mare”, massa recheada de pato, cenoura e alface do mar. Para o prato principal, uma das apostas do chef é o “Maialino di latte, Salsa verde, Liquirizia, Patata”, um leitão preparado com salsa verde, alcaçuz e batatas.

Para a ocasião, as reservas deverão ser feitas através do e-mail restaurantes.cop@belmond.com ou pelo telefone (21) 2548-7070. Para o Master Series Central, no dia 1 de fevereiro, o valor por pessoa é R$ 1.750,00 por pessoa + 10% (com harmonização). Já o jantar no Ristorante Hotel Cipriani no dia 2 de fevereiro custará R$1.450,00 por pessoa + 10% (com harmonização) ou R$750,00 por pessoa + 10% (sem harmonização).