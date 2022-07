Alta gastronomia caipira: A Casa do Porco está entre os 10 melhores restaurante do mundo

A Casa do Porco mostrou mais uma vez que não é preciso pompa para fazer comida de excelência. O restaurante de alta gastronomia caipira apareceu em sétimo lugar no The World’s 50 Best Restaurants, em edição comemorativa de 20 anos da premiação.

A cerimônia presencial do prêmio aconteceu na noite desta segunda-feira em Londres, no Old Billingsgate, um prédio vitoriano que abrigou o maior mercado de peixes do mundo no século 19. O restaurante comandado pelos chefs Janaina e Jefferson Rueda subiu dez posições em relação ao último ranking.

Em Londres, Janaina e Jefferson celebraram a colocação e a presença crescente de restaurantes brasileiros na lista. “É sempre uma honra estar nesta lista ao lado de grandes chefs do mundo. E este ano estamos ainda mais contentes por ter a companhia do Alberto Landgraf celebrando com a gente a gastronomia brasileira entre as melhores do planeta”, disse Jefferson Rueda.

O Oteque, de Landgraf, ficou na 47ª posição. Outros quatro restaurantes brasileiros apareceram na lista deste ano dos 100 melhores (sim, apesar do nome da premiação, o ranking elenca os 100 melhores estabelecimentos do mundo). O D.O.M., de Alex Atala, ficou em 53º; o Evvai, com o chef Luiz Felipe Souza à frente, está em 67º; o carioca Lasai, com Rafa Costa e Silva no comando da cozinha, em 78º; e o Maní, de Helena Rizzo, ficou na 96ª posição.

O porco é a estrela do cardápio

A Casa do Porco foi eleita o melhor restaurante do Brasil no ranking da Casual EXAME, apontado por um júri especializado de 60 críticos e jornalistas da área, em maio deste ano.

O restaurante se tornou um dos mais endereços mais concorridos da capital paulista, no centro da cidade. Por lá, o porco é a estrela do cardápio. Toda a carne e aproveitada, do focinho ao rabo, em diferentes formas, texturas e sabores. Jefferson e Janaína Rueda apresentam uma cozinha conceitual brasileira genuína, inovadora e democrática, com um menu degustação de 220 reais.

"Entendo que a nossa missão enquanto cozinheiros é educar sobre a nossa cultura e a nossa história por meio da comida, e estar nessa lista é ter a cozinha popular brasileira e o que chamamos de 'alta gastronomia caipira' reconhecidas no mundo”, disse Janaina Rueda, na premiação em Londres.

O primeiro lugar do The World’s 50 Best Restaurants 2022 ficou com o dinamarquês Geranium, do chef Rasmus Kofoed. Mais de 1.000 especialistas anônimos do setor de restauração e da indústria de hospitalidade, com equilíbrio de gênero entre os votantes e cobertura de 27 regiões em todo o planeta, participam da votação.

Cada jurado vota em 10 restaurantes, em sua região de origem ou além, dependendo de sua capacidade de deslocamento nesses últimos 18 meses. A votação e os resultados são auditados de forma independente pela consultoria Deloitte.