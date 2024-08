Conheça mansão suspensa de luxo no litoral catarinense; veja fotos

A cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, é conhecida por ser endereço dos prédios mais altos do país, apartamentos que se equiparam a mansões e assinatura de escritórios renomados. O escritório Anastassiadis, comandado pela arquiteta e designer Patrícia Anastassiadis, agora assina o projeto de arquitetura de interiores do novo empreendimento da EMBRAED, o Alaia, repleto de diferenciais.

A concepção da fachada, mais um destaque do projeto ao estilo contemporâneo, tem assinatura do escritório de arquitetura catarinense Mannz.

O Alaia terá 74 apartamentos, sendo duas coberturas que podem ser consideradas mansões suspensas, com piscina na varanda e metragens que vão de 182,93 metros quadrados a mais de 400 metros quadrados.

Área de jogos do edifício Alaia. (Divulgação/Divulgação)

O residencial está sendo construído na quadra-mar, na Avenida Brasil, entre as ruas 3300 e 3200. Além das mansões suspensas, o empreendimento contará com 12 salas comerciais e uma sofisticada área de lazer. A área total construída será de 31.641,73 metros quadrados.

Entre os apartamentos do Alaia, destaque para uma mansão suspensa com mais de 400 metros quadrados privativos e quatro suítes, sendo que a master terá 51,80 metros quadrados. A cobertura horizontal conta com amplo terraço com churrasqueira a carvão. O apartamento contará com elevador privativo.

O Alaia terá 52 pavimentos, sendo dois destinados à área de lazer com 22 ambientes distribuídos em 2.500 metros quadrados e comodidades como spa com piscina aquecida integrada à sala de massagem, hidromassagem e saunas úmidas e secas.

Na parte externa, uma piscina semiolímpica com 25 metros, além de pool bar, bar conectado com a piscina e uma prainha. Para a prática esportiva, uma quadra de padel e academia com os mais modernos equipamentos. O espaço conta ainda com área gourmet, lounge, playground, piscina infantil e brinquedoteca com pé-direito duplo.

O projeto paisagístico do Alaia terá assinatura de Benedito Abbud, responsável pelo paisagismo do Cidade Matarazzo, Praia da Grama e Parque Estadual do Jaraguá em São Paulo.

Fachada do Alaia. (Divulgação/Divulgação)

Abbud valoriza aspectos como a textura das plantas que integram o projeto, assim como os aromas e até os sons dos pássaros que as árvores atraem. Essa valorização do contato com a natureza tem como objetivo promover melhor qualidade de vida e bem-estar, e, para isso, em todos os ambientes, a vegetação está interligada com a arquitetura.

“O luxo discreto, elegante, exclusivo de alta qualidade e funcional já está na essência dos empreendimentos da EMBRAED há muitos anos, mas fica ainda mais evidente no Alaia. Os diferenciais deste projeto estão nos detalhes, nas formas, no paisagismo e nas obras de arte que compõem cada ambiente. A localização do Alaia também é outro destaque, já que a região é apontada como o novo centro de Balneário Camboriú, menos adensado e com excelentes opções de restaurantes, malls e lazer. Tudo isso há poucos metros da praia”, diz Tatiana Rosa Cequinel, CEO da EMBRAED.