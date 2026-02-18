YouTube fora do ar? Aplicativo registra falha generalizada

O YouTube apresentou uma falha generalizada na noite de terça-feira, 17, deixando usuários sem acesso normal ao aplicativo e ao site da plataforma.

Durante a instabilidade, vídeos não carregavam e a página inicial chegou a exibir uma mensagem pedindo para "tentar novamente mais tarde".

De acordo com o site Down Detector, houve mais de 300 mil relatos de problemas em diferentes países no pico da falha. As notificações começaram a aumentar por volta das 22h.

Site aponta aumento de reclamações referentes ao Youtube na noite de terça-feira, 17. (Reprodução/DownDetector)

Em nota publicada em sua página de suporte, a empresa informou que o problema estava no sistema de recomendações, responsável por mostrar os vídeos aos usuários.

A falha atingiu tanto o site quanto os aplicativos, incluindo YouTube Music e YouTube Kids.

O serviço começou a ser normalizado ao longo da madrugada e, por volta da 1h da madrugada desta quarta-feira, já funcionava novamente.