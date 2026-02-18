Ressaca do Carnaval, Lula na Índia e acordo Trump-Japão: o que move os mercados

O Ibovespa (IBOV) volta do Carnaval nesta quarta-feira, 18, às 13h, no horário de Brasília — e os investidores esperam que a ressaca fique para trás. A bolsa brasileira ficou fechada na segunda-feira, 16, e na terça-feira, 17, e tende a ajustar os preços ao cenário externo acumulado no período.

Na última sessão antes do feriado, na sexta-feira, 13, o índice fechou em queda de 0,69%, aos 186.464,30 pontos, após tocar mínima de 183.662,18 pontos.

O movimento ocorreu em meio a uma agenda carregada de indicadores no Brasil e no exterior e após recordes recentes próximos dos 190 mil pontos.

Agenda dos EUA concentra atenções

O principal foco do dia está nos Estados Unidos.

Às 10h30, serão divulgados dados de construções iniciadas e permissões para novas obras, indicadores que medem o ritmo do setor imobiliário.

Às 11h15, saem números de produção industrial e utilização da capacidade instalada, que ajudam a calibrar expectativas sobre o nível de atividade.

Às 15h, o Federal Reserve publica a ata da última reunião do FOMC, documento que detalha as discussões sobre juros e pode influenciar as apostas para a política monetária americana.

Também entram no radar os estoques de petróleo, às 17h30, e o balanço patrimonial do Fed, às 18h30.

No Reino Unido, às 4h, foram divulgados índices de preços ao consumidor e ao produtor. Na Europa, ocorreram leilões de títulos públicos na Alemanha e na União Europeia.

Acordo EUA–Japão e investimentos bilionários

No campo geopolítico, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o início dos investimentos do Japão no país, conforme acordo comercial firmado em julho de 2025.

O pacote prevê compromissos de até US$ 550 bilhões, com projetos iniciais nas áreas de energia, gás natural liquefeito e minerais críticos.

A primeira etapa inclui a construção de uma usina termelétrica a gás em Ohio, uma fábrica de GNL no Golfo do México e uma unidade de processamento de minerais críticos na Geórgia.

O acordo também reduziu de 24% para 15% as tarifas recíprocas sobre produtos japoneses, incluindo automóveis, e ampliou o acesso de produtos americanos ao mercado japonês.

Lula na Índia e meta de US$ 20 bilhões

No cenário internacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Nova Déli nesta quarta-feira, 18, para visita de Estado à Índia.

A meta dos dois países é elevar o comércio bilateral de cerca de US$ 15 bilhões, registrado em 2025, para US$ 20 bilhões até 2030.

A agenda inclui participação na Cúpula de Impacto em inteligência artificial, reuniões com o primeiro-ministro Narendra Modi e o Fórum Empresarial Índia–Brasil 2026. Estão previstas discussões sobre parceria digital, minerais críticos, micro e pequenas empresas e cooperação regulatória.

Big tech sob pressão

O ambiente global também reflete maior cautela com empresas de tecnologia. A Amazon perdeu cerca de US$ 450 bilhões em valor de mercado após queda de aproximadamente 18% desde 2 de fevereiro, em meio ao anúncio de US$ 200 bilhões em investimentos em inteligência artificial.

No mesmo período, a Berkshire Hathaway reduziu sua exposição ao setor. A holding vendeu 10,3 milhões de ações da Apple e mais de 75% de sua participação na Amazon no quarto trimestre de 2025, último sob comando de Warren Buffett.

Com a reabertura do mercado brasileiro, investidores monitoram a reação aos dados externos e o impacto do noticiário internacional sobre câmbio, commodities e ações ligadas ao setor de tecnologia e energia.