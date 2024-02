Mansões suspensas: as 10 coberturas mais altas do Brasil

Giuseppe Martinelli, quando concebeu o edifício no centro de São Paulo que leva seu sobrenome, decidiu que moraria no topo do prédio, algo pouco comum para a época em que foi inaugurado, na década de 1920. Criou um palacete suspenso, com a ideia de que os milionários da época também se mudassem para o prédio.

A ideia dele não deu muito certo para o prédio central na maior cidade de São Paulo, mas morar nas alturas encontrou seu lugar no luxo poucos anos depois. Para aqueles que escolhem habitar em coberturas, cada dia começa e termina com uma vista deslumbrante que se estende até o horizonte, oferecendo um espetáculo visual que varia desde o nascer até o pôr do sol.

Além da vista espetacular, morar nas alturas oferece uma privacidade e exclusividade que são incomparáveis. Com uma vista privilegiada da cidade, os moradores desfrutam de uma sensação de isolamento sereno, longe da agitação das ruas movimentadas abaixo.

Elevadores exclusivos, piscinas com fundo infinito, suítes com vista de 360 graus. Os atrativos de coberturas em prédios extremamente altos fazem com que a experiência seja exclusiva e ainda mais luxuosa, transformando a experiência em uma verdadeira mansão suspensa.

LEIA TAMBÉM >>> Conheça a mansão suspensa de R$ 40 milhões à venda em Itapema, Santa Catarina

Apesar de ocuparem a segunda posição entre os prédios mais altos do Brasil, as torres irmãs do Yachthouse by Pininfarina, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, são as residências mais altas do Brasil, chegando a 80 andares. O prédio é vizinho do maior do país, o One Tower, que tem 70 pavimentos habitáveis, dos seus 84 totais.

Veja a lista com os prédios residenciais mais altos do Brasil, atestados pelo órgão internacional Conselho de Edifícios Altos e Habitat Urbano (CTBUH, sigla em inglês). Balneário Camboriú tem oito edifícios na lista. João Pessoa e Goiânia completam o ranking.

Os 10 prédios residenciais mais altos do Brasil

1- One Tower – Balneário Camboriú (SC) – 290 metros - 84 andares (70 são habitáveis)

2- Yachthouse by Pininfarina Tower 1 – Balneário Camboriú (SC) – 281 metros - 80 andares

3- Yachthouse by Pininfarina Tower 2 – Balneário Camboriú (SC) – 281 metros - 80 andares

4- Infinity Coast Tower - Balneário Camboriú (SC) - 235 metros - 66 andares

5- Epic Tower - Balneário Camboriú (SC) - 191 metros - 56 andares

6- Copenhagen - Balneário Camboriú (SC) - 190 metros - 51 andares

7- Tour Geneve - João Pessoa (PB) - 182 metros - 51 andares

8- Kingdom Park Residence - Goiânia (GO) - 181 metros - 50 andares

9- Millenium Palace - Balneário Camboriú (SC) - 177 metros - 46 andares

10- New York Apartments - Balneário Camboriú (SC) - 176 metros - 51 andares