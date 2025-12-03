Conheça a trajetória das duas melhores chefs da América Latina

Na noite de ontem, 2, a cidade de Antigua, na Guatemala, sediou a 13ª edição do Latin America’s 50 Best Restaurants. A esperada premiação do setor gastronômico trouxe oito prêmios para o Brasil, incluindo os troféus de melhor chef confeiteira da América Latina para Bianca Mirabili, do restaurante Evvai e a melhor chef mulher da América Latina para Tássia Magalhães, do Nelita.

Tássia Magalhães — Nelita

Aberto em maio de 2021, em Pinheiros, o Nelita tem uma cozinha 100% feminina com pratos italianos autorais e fine dining, mas transformado por técnicas modernas e ingredientes brasileiros.

A paulista também é sócia do Mag Market, boulangerie de produção 100% artesanal aberta em fevereiro de 2023, no Itaim Bibi, com inspiração na pâtisserie francesa, mas com ingredientes brasileiros, além do Lita, recém aberto wine bar, e do Riso.e.Ria e da Unno Masseria, operações exclusivas para eventos.

Nascida em Guaratinguetá, São Paulo, Magalhães, hoje com 36 anos, se formou no Hotel Escola Senac Campos do Jordão, aos 19. Começou sua jornada no prestigiado restaurante italiano Pomodori, na área de confeitaria. Ainda jovem, viajou pela Europa, estagiando em restaurantes renomados, como o dinamarquês Geranium (três estrelas Michelin), Kadeau (expoente da gastronomia dos Novos Nórdicos), Amass e na sofisticada confeitaria Summerbird.

Codorna com chocolate: versão feminista de prato com faisão (Estúdio Mió/Divulgação)

Em 2024, recebeu o New Talent Award da francesa La Liste. Neste ano, o restaurante completa quatro anos e, para celebrar a data, a chef lançou um menu degustação que propõe uma reflexão sobre os modismos da gastronomia. Batizado de “O Prazer da Mesa Pertence a Todas as Épocas”, o cardápio de dez tempos percorre movimentos e tendências que marcaram diferentes períodos.

O ápice está na codorna finalizada com chocolate e texturas de cebola, inspirada no Faisan d’Or (“Faisão Dourado”, em tradução livre), primeiro restaurante de Auguste Escoffier, precursor dos menus degustação. A referência, todavia, vem acompanhada de ironia.

“Li um discurso em que ele afirmava que mulher não pertence à cozinha, que se deixa levar pelo coração e não respeita receita”, diz Magalhães. “Troquei o faisão pela codorna dourada como forma de homenagem e contraponto.”

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 330, Pinheiros, São Paulo. De segunda a sexta, das 19h às 23h; aos sábados, das 12h às 16h e das 19h às 23h. A partir de 590 reais.

Bianca Mirabili — Evvai

Bianca Mirabili. do restaurante Evvai: melhor chef confeiteira da América Latina (Juliana Primon/Divulgação)

“A confeitaria me interessa quando ela me permite revelar a essência dos ingredientes brasileiros. Cada fruta, mel ou raiz tem uma arquitetura própria. Meu trabalho é entender essa estrutura e transformá-la em textura, temperatura e sensação, sempre sem perder de vista a origem”, diz Bianca, eleita a melhor chef confeiteira da América Latina no 50 Best América Latina.

Nascida em São Paulo e formada em Gastronomia pela Universidade Anhembi Morumbi em 2017, Bianca iniciou sua trajetória no Evvai como estagiária e, em poucos anos, tornou-se peça central no desenvolvimento criativo do restaurante — hoje detentor de duas estrelas Michelin, listado em 20º no Latin America's 50 Best Restaurants 2025, na 95ª posição do ranking mundial e na 6ª colocação da La Liste, que ranqueia os 1000 melhores restaurantes do mundo.

Seu trabalho combina delicadeza, técnica e um profundo interesse por ingredientes brasileiros, especialmente os meles de abelhas nativas, que se tornaram uma marca de sua pesquisa desde 2019.

Entre as criações que chamaram atenção da crítica estão o sorvete de milho-verde com baunilha do cerrado e caviar; o Coco-liflor, que une coco fresco, couve-flor e chocolate branco de milho caramelizado; o picolé de croissant; e o sorvete de pistache com cupuaçu, finalizado com pó frio de cardamomo, pétalas de rosa, morango e açúcar explosivo preparado com nitrogênio líquido.

No menu atual (14 tempos, 1.150 reais), Bianca sua pesquisa de ingredientes brasileiros com uma pré-sobremesa de cupuaçu, trabalhada apenas com técnica e a fruta em suas múltiplas possibilidades de textura, acidez e temperatura.

Em seguida, apresenta “Mandioca”, uma sobremesa sofisticada, que recompõe referências da doçaria brasileira como na arte japonesa do kintsugi: a base é um semifreddo inspirado no bolo Souza Leão, preparado com puba, leite de coco, açúcar e gemas, finalizado por um toffee de tucupi preto.

Serviço: Rua Joaquim Antunes, 108 — Pinheiros, São Paulo. Funcionamento: jantar de terça a sábado das 19h às 23h. Almoço aos sábado das 12h às 15h.