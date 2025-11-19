Conheça a queijaria mais premiada do Brasil que acumula 149 prêmios

O Brasil vem ganhando espaço no cenário queijeiro internacional, marcando presença nos principais concursos do mundo — com produtores acumulando centenas de prêmios. Com 149 medalhas, a mineira Cruzília, que nasceu em 1948 como uma pequena banca no Mercado Municipal de São Paulo, se estabelece como a queijaria mais premiada do país.

Neste ano, foram 31 medalhas conquistadas em competições nacionais e internacionais.Na última semana, os produtos da UltraCheese, proprietária da Cruzília, foram julgados no World Cheese Awards, que reuniu mais de 5 mil rótulos de 46 países.

A premiação aconteceu na Suíça, e a queijaria trouxe para casa oito medalhas. Foram duas pratas — para o Queijo Tipo Burrata de Búfala, da Búfalo Dourado, e para o Cruzília Maturado — e seis bronzes conquistadas por rótulos como A Lenda, Azul de Minas, Quark, Santo Casamenteiro e o Queijo Maturado com Mofo Azul e Limão, além da Burrata de Búfala Defumada. Três desses queijos foram desenvolvidos para a edição, em um projeto voltado a apresentar criações alinhadas aos critérios técnicos e sensoriais do concurso.

O laticínio foi inaugurado em 1980, em Cruzília (MG), com instalações na antiga fábrica criada em 1920 por imigrantes dinamarqueses. Localizada ao pé da Serra da Mantiqueira, região considerada um dos melhores terroirs do país para queijos finos, a marca uniu técnicas europeias, tradição mineira e criações próprias que hoje fazem parte de seu portfólio.

Com presença em 57% dos maiores supermercados do país, segundo ranking da ABRAS, a Cruzília integra a plataforma UltraCheese, que alcançou R$ 1,02 bilhão em receita em 2024 e reúne marcas como Lac Lélo, Búfalo Dourado e Itacolomy.

Sob a liderança do CEO Wagner Brilhante, o grupo busca expandir empresas de médio porte da cadeia de valor do agronegócio no Brasil e na América do Sul. “Nossa missão é preservar a tradição e, ao mesmo tempo, inovar, oferecendo produtos que expressem o terroir mineiro”, diz Brilhante.

O portfólio reúne produtos como a Coleção Queijos Exclusivos com os produtos Versos de Minas, Santo Casamenteiro, Serra da Mantiqueira, A Lenda e Azul de Minas, também em versão fondue. A linha de especiais inclui brie, camembert, gorgonzola, emmental, gruyère, gouda, estepe, parmesão e provolone, além de fondues. Já os queijos cotidianos — minas, meia cura, mussarela, prato e coalho — são oferecidos em diferentes formatos, complementados por cremosos como requeijão, quark, creme de minas e manteiga.

“As medalhas deste ano mostram que conseguimos avançar tecnicamente sem perder a personalidade dos nossos queijos”, diz Juliana Jansen, gerente de P&D.

Os 31 prêmios conquistados em 2025

Mondial du Fromage: total 7 prêmios

Ouro:

• Requeijão Cremoso Cruzília

Prata:

• Brie Negro Cruzília

Bronze:

• Queijo A Lenda Cruzília

• Azul de Minas Cruzília

• Provolone Cruzília

• Emmenta Cruzília

Baby Gouda Cruzília

World Cheese Awards: total 8 prêmios

Prata:

• Burrata de Búfala Búfalo Dourado

• Cruzília Maturado

Bronze:

• Santo Casamenteiro Cruzília

• A Lenda Cruzília

• Azul de Minas Cruzília

• Queijo Tipo Quark Cruzília

• Queijo Maturado com Mofo Azul e Limão Cruzília

• Queijo Tipo Burrata de Búfala Defumada

Araxá International Cheese Awards – ExpoQueijo: total 1 prêmio

Bronze:

• Azul de Minas Cruzília

Concurso Nacional Queijo Brasil: total 15 prêmios

Ouro:

• Requeijão Cremoso Cruzília

• Azul de Minas Cruzília

• Gruyère Cruzília

• A Lenda Cruzília

Prata:

• Brie Cruzília

• Santo Casamenteiro Cruzília

• Encomenda Mineira

• Queijo tipo Cheddar

• Cruzília Maturado

• Baby Gouda

• Burrata de Búfala Defumada

Bronze:

• Queijo Tipo Quark Cruzília

• Versos de Minas Cruzília

• Manteiga de Búfala Búfalo Dourado

• Mozzarella de Búfala Búfalo Dourado