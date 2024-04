Restaurantes paulistanos criam pratos com queijos participantes do Mundial do Queijo do Brasil

A segunda edição do Roteiro Gastronômico em São Paulo acontece até 14 de abril. A iniciativa promovida pelo Mundial do Queijo do Brasil apresenta pratos elaborados especialmente para o roteiro que estarão no Mundial.

O Roteiro Gastronômico acontece em 13 restaurantes paulistanos. Os chefs foram desafiados a criarem pratos inéditos unindo a identidade do restaurante com o queijo de produtores que estarão no evento. Os resultados apresentam pratos tradicionais com massas até sobremesas inovadoras.

Confira a lista de restaurantes e os pratos especialmente preparados para o Roteiro Gastronômico:

Selvagem Ibirapuera

Localizado no parque Ibirapuera, o Selvagem, bar e restaurante, dos sócios Leo Sanchez e Eduardo ‘Papel’ Vitale, donos do renomado Vista São Paulo, oferece um menu com ingredientes entre o mar e a terra.

Para o Roteiro Gastronômico, o restaurante, comandado pelo chef Filipe Leite, preparou uma Brusqueta com queijo Cangalha, da Queijaria Santa Vitória. Será uma tostada de pão de fermentação natural com queijo Cangalha, 3 tomates, azeitona e rúcula.

Serviço: Avenida Quarto Centenário, 454/ Portão 5 do Parque do Ibirapuera. Contato:

reservas@selvagemibirapuera.com.br/ Telefone e WhatsApp: +55 (11) 5198-0844/ Instagram: @selvagemibirapuera

Mesa III

Mesa III: ravioli com queijo de coalho da Queijaria Dona Gertrudes, banana nanica e castanha do Brasil. (Divulgação/Divulgação)

O pastifício artesanal autoral Mesa III criado por Ana Soares, desenvolveu para o Roteiro Gastronômico, o ravioli com queijo de coalho da Queijaria Dona Gertrudes, banana nanica e castanha do Brasil.

Serviço: Endereço: Loja Matriz- Rua Dr. Paulo Vieira, 21-Sumaré. Loja Pastifício-Rua Marco Aurélio, 154- Vila Romana. Contato: 11 3868-5500 | 11 3868-5501 | 11 9474-62417 | 11 3673-3448 | 11 94031-2169 Instagram: @mesa3_pastificio

Cora

Cora: alfajor gelado feito com biscoitos, goiabada cremosa, gelato de queijo Canastra Cordilheira, da Quinta de Sant'Ana Queijaria e Cia, com lascas de queijo. (Divulgação/Divulgação)

Inaugurado em 2021, o Cora se tornou ponto de encontro da boa gastronomia no centro da cidade. Com um menu elaborado para ser compartilhado e com opções de drinques autorais, a casa, comandada pelo chef Pablo Inca, participa do Roteiro Gastronômico com um alfajor gelado feito com biscoitos, goiabada cremosa, gelato de queijo Canastra Cordilheira, da Quinta de Sant'Ana Queijaria e Cia, com lascas de queijo.

Serviço: Endereço: R. Amaral Gurgel, 344 - 6ºandar - Vila Buarque. Contato: (11) 3231-4561/ Instagram: cora.sp

Jacarandá

Jacarandá irá utilizar o queijo Pardinho Artesanal. (Divulgação/Divulgação)

Ocupando o espaço charmoso de uma antiga casa e construído em volta de uma árvore que inspira o nome do restaurante, o Jacarandá tem o chef Rodrigo Aguiar à frente da cozinha e apresenta um menu variado, como lulas na brasa e tapa de cuadril.

Para o Roteiro Gastronômico, o Jacarandá vai oferecer uma milanesa fugazzeta de queijo cuestinha e cebola tostada, acompanhado por salada de tomate assado, chimichurri, ricota defumada e mix de ervas. O queijo utilizado é da Pardinho Artesanal.

Serviço: Endereço: R. Alves Guimarães, 153 - Pinheiros. Contato: instagram: @jacarandabr

Sancho Bar y Tapas

Sancho: tortilhas de batata (batatas confitadas na manteiga de cebola) com queijo Sinueiro, da BelaFazenda, gratinado no forno a lenha. (Divulgação/Divulgação)

Fruto da ideia de dois amigos em trazer um pouco da cultura espanhola para o Brasil, o bar participa do Roteiro Gastronômico oferecendo tortilhas de batata (batatas confitadas na manteiga de cebola) com queijo Sinueiro, da BelaFazenda, gratinado no forno a lenha.

Serviço: Endereço: Rua Augusta, 1415 - Consolação. Contato: 11-3141-1956/ Instagram: @sanchobarytapas/ faleconosco@sanchobarytapas.com.br

Tartuferia San Paolo

Tartuferia San Paolo: Texture di Formaggio. (Divulgação/Divulgação)

O primeiro restaurante da América Latina especializado em trufas, traz um pedaço da Itália com direito a uma das iguarias mais cobiçadas do mundo. Para o Roteiro Gastronômico, o restaurante preparou o Texture di Formaggio, com queijo Benzinho suave da BelaFazenda servido em diferentes texturas, acompanhado de compota de abacaxi ao mel de trufas e torradas.

Serviço: Endereços: R. Ferreira de Araújo, 302 – Pinheiros. R. Oscar Freire, 155 - Jardim Paulista

Av. Roque Petroni Júnior, 1089- Morumbi. Contato: (11) 97486-2644/ (11) 3854-0085 | 93202-2662/ (11) 4440- 1363 | 97108-7051. Instagram @tartuferiaoficial

Cuia

Cuia: nhoque de banana da terra com queijo Minas Artesanal (Queijo Raiz de Sol, da Queijaria Santa Clara) ao molho de castanhas. (Divulgação/Divulgação)

O Cuia, da chef Bel Coelho, localizado no icônico edifício Copan, tem como princípio a valorização da cultura alimentar brasileira. Servindo brunch, almoço, jantar, drinques e café, o espaço se tornou referência na gastronomia paulistana e vai oferecer no Roteiro Gastronômico nhoque de banana da terra com queijo Minas Artesanal (Queijo Raiz de Sol, da Queijaria Santa Clara) ao molho de castanhas.

Serviço: Endereço: Av. Ipiranga, 200- Edifício Copan- Centro. Contato: 11-97617-9154. Instagram: @cuia_restaurante

Mantovani Fine Italian Bar & Cuisine

Especialista na culinária italiana, o Mantovani Fine Italian Bar & Cuisine oferece uma variedade de massas caseiras, secas e frescas para os clientes. Utilizando apenas temperos frescos, a casa comandada pelo chef João Mantovani, se destaca por pratos como a tagliata de fraldinha e seu risotto Alla Zucca com Polpo.

No Roteiro Gastronômico, o Mantovani Fine Italian Bar & Cuisine vai oferecer o Orecchiette pugliese, uma massa de grano duro ao molho bechamel, queijo guardião, da Queijaria Terra Roxa, que adiciona um leve dulçor e picância, ervilha fresca e crispy de presunto cru.

Serviço: Endereço: Rua Tucuna, 381 - Perdizes. Contato: 11 94263-1638/ Instagram: @mantovanirestaurante

La Casserole

Fundado em 1954 pelo casal de imigrantes franceses Roger e Fortunée Henry, o La Casserole é um dos primeiros bistrôs autênticos de São Paulo, com legítimos pratos da culinária francesa e calorosa acolhida de seus donos. Para o Roteiro Gastronômico, o restaurante vai servir uma tábua especial com os seguintes queijos:: Casca florida Alba, da queijaria Santa Clara Dourados, Maturado 30 dias, da queijaria da Dona Iaiá, Versos de Minas e Santo Casamenteiro, da Ultracheese.

Serviço: Endereço: Largo do Arouche, 346 - República. Contato: (11) 3331-6283/ Instagram: @lacasserole1954

Oli Pizzas

Oli Pizzas: pizza com queijo minas artesanal da queijaria Santa Clara Dourados com mussarela de búfala, presunto cru, amora, pistache e mel. (Divulgação/Divulgação)

Em um ambiente cheio de personalidade, a Oli Pizzas Artesanais se tornou conhecida com suas massas de fermentação natural nas versões das pizzas em oito pedaços. No Roteiro Gastronômico deste ano, a Oli vai servir uma pizza com queijo minas artesanal da queijaria Santa Clara Dourados com mussarela de búfala, presunto cru, amora, pistache e mel.

Serviço: Endereço: R. Min. Jesuíno Cardoso, 104 - Itaim Bibi. Contato: 11 93933-3906 /Instagram: olipizza.sp

Clementina

Aberto há poucos meses em São Paulo, o bar de vinhos Clementina já se tornou referência para os amantes da bebida. O local também oferece opções variadas de tábuas e pizzas. Para o Roteiro Gastronômico de 2024, a casa preparou uma tábua de queijos com sabores variados, sendo eles: queijo maturado 50 dias, da queijaria Dona Iaiá, o queijo Raiz de Sol, da queijaria Santa Clara Dourados, e o Belmiro Blue, da queijaria La Porta.

Serviço: Endereço: R. João Moura, 613 - Pinheiros. Contato: Instagram: clementina___sp

Bambu

Bambu: gnocchi de batatas em funduta de queijo meia cura, da Queijaria Lita, trufado com presunto de parma. (Divulgação/Divulgação)

Fundando em 1950 por uma família do Rio Grande do Sul, o restaurante Bambu é uma opção que comporta desde um jantar de amigos até um almoço familiar. O cardápio da casa comandada pelo chef Rogério Germano, é variado com pratos como o grelhado de frutos do mar e paleta de cordeiro. Para o Roteiro Gastronômico foi desenvolvido o gnocchi de batatas em funduta de queijo meia cura, da Queijaria Lita, trufado com presunto de parma.

Serviço: Endereço: Av. Moreira Guimarães, 299 - Indianópolis. Contato: (11) 99965-6300/ Instagram: @restaurantebambuoficial

Bosco

Natalia Ebone comanda o Bosco Restaurante que já chama atenção pela sua localização em um casarão da década de 1940 em Pinheiros. Com massas e pizzas feitas de longa fermentação, a casa convida os clientes a experimentarem a culinária italiana na vista de jabuticabeiras que se estendem até o teto. O restaurante participa do Roteiro Gastronômico com um sorrentino de queijo meia cura, da Queijaria Lita, com figos grelhados no balsâmico na manteiga de tomilho.

Serviço: Endereço: R João Moura, 976 - Pinheiros. Contato: 11 93422-9554/ Instagram: bosco.restaurante