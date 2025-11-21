Azeite em garrafinha squeeze: tendência chega ao Brasil

No Brasil, o azeite em embalagem plástica remete ao clássico óleo composto de soja e oliva, que tende a custar até um terço do valor de um azeite extravirgem. Fora do país, porém, a marca norte-americana Graza já faturou US$ 48 milhões em 2024 com uma proposta que parece contraintuitiva: azeite extravirgem de alta qualidade em embalagens plásticas estilo squeeze, vendido a preços premium.

A Graza tem dois tipos de azeite: o "sizzle" de US$ 16 por 750 mL, com a proposta de ser um azeite adequado ao cozimento, e o "drizzle" de US$ 21 por 500mL, que deve ser usado frio e na finalização de pratos. Como comparativo, uma garrafa do azeite Filippo Berio de 500mL custa US$ 7,50 no supermercado norte-americano Costco.

"Antes do Graza, você já encontrava em empórios chiques garrafas de azeite elegantes, classudas, mais minimalistas. Mas hipster, nunca. Genial. Usar azeite numa bisnaga de plástico sempre foi chefy. Meu irmão, um ótimo cozinheiro, tem uma maravilhosa da Oxxo. Chefy, mas, de novo, não necessariamente hipster. Genial!" afirmou Rafael Capanema em um texto de seu blog no Substack.

As garrafinhas verdes-escuras, com rótulos ilustrados em estilo hipster, já são figurinhas carimbadas em vídeos de gastronomia nas redes sociais. Vendo esse case de sucesso, algumas marcas brasileiras surgiram com uma proposta parecida.

Azeite Benza

Autointitulado "o primeiro em garrafa squeeze do Brasil", o azeite Benza, assim como o Graza, tem duas opções de azeite extravirgem, um para cozinhar, chamado "Na Panela" e outro para finalizar, o "No Prato".

Ambos têm origens diferentes, o lote atual do Benza No Prato é da safra de março de 2025 do Rio Grande do Sul. Já o Benza Na Panela é da safra de novembro de 2024 da Espanha.

A marca foi anunciada nas redes sociais em junho e a venda do primeiro lote começou no dia 15 de outubro. No dia 24 do mesmo mês, o lote já estava esgotado.

Azeite Lóv

Anunciada em 19 de agosto, a Lóv é outra marca de azeite em garrafinha squeeze com dois produtos, um para o uso a frio e outro para o fogão. Apesar da proposta semelhante, o design das embalagens do Azeite Lóv é mais simples, focado na tipografia e sem ilustrações.

Segundo a marca, as azeitonas usadas são as Picual de Córdoba, na Espanha, colhidas verdes. Eles afirmam que o azeite é prensado e engarrado na mesma temporada, para garantir frescor.

As inscrições para a pré-venda, feitas por meio de um formulário no site da marca, finalizam nesta sexta-feira, 21.

Zétona Azeite

A mais recente das três, a marca Zétona Azeite foi anunciada no dia 8 de novembro. A marca também conta com dois tipos de azeite, ambos em embalagens squeeze com ilustrações estilo hipster.

Ainda não foi anunciada uma pré-venda e a campanha de lançamento está nos estágios iniciais, mas a Zétona já afirmou que o azeite é produzido na Espanha.

Por que a garrafa squeeze?

Em maio de 2025, o site Business of Fashion afirmou que a comida se tornou uma tendência no marketing de moda, com pratos e ingredientes sendo usados em diversas campanhas e editoriais. Paralelamente, a The Nation reportou uma ascensão de chefs celebridade nas redes sociais.

Seguindo essa cultura da gastronomia "cool", em que chefs se tornam celebridades e a comida é parte do visual, a popularidade da garrafinha squeeze é congruente ao zeitgeist. Em cozinhas profissionais, esse tipo de garrafa, em versões transparentes e muito menos ornamentadas, é usado para guardar óleos, vinagres, vinho e água. Para chefs, armazenar dessa forma permite maior controle de quantidade e agilidade nos preparos.

O azeite em garrafa squeeze tenta aplicar essa prática das cozinhas comerciais ao ambiente doméstico, permitindo que o cozinheiro caseiro adote um "trejeito de chef", estiloso e dentro da moda.

A própria Graza já lançou versões de seu azeite em garrafas de vidro, o que poderia indicar uma tentativa de chegar ao público geral, que prefere o vidro. Apesar disso, o marketing em estilo hipster e a proposta de aproximar o consumidor às cozinhas profissionais já conquistaram o público.