Conheça a biblioteca e livraria de Karl Lagerfeld em Paris

Para além da moda, a literatura era outra grande paixão de Karl Lagerfeld. Em Paris, o estilista alemão possuía desde 1999 a 7L, uma biblioteca e livraria que fazia parte de sua rotina de lazer e trabalho, com shootings de campanhas da Chanel e retratos de celebridades, e entrevistas e reuniões em salas anexas.

A mente criativa de Lagerfeld também se alimentava da coleção de livros com mais de 33 mil volumes sobre temas das artes visuais, como fotografia, arquitetura, design, e é claro, moda. “Eu amo tanto este lugar que faz parte de mim”, dizia Lagerfeld. Após a morte do estilista, em 2019, o espaço foi adquirido pela Chanel em 2021.

Agora a 7L está voltando às atividades com eventos culturais, apresentações de dança e música, exposições, lançamentos de livros, leituras e palestras.

Uma vez ao mês a livraria cria um encontro mensal no antigo estúdio fotográfico de Lagerfeld

“para vivenciar um espírito contemporâneo de conversa em torno de uma personalidade”, segundo o site do espaço. “Esta personalidade recebe os Amigos do 7L na Sala de Leitura

celebrando a arte de viver segundo Karl Lagerfeld. Ela compartilha os livros de sua biblioteca essencial: livros pessoais, livros escolhidos e retirados da biblioteca de Karl e lançamentos da livraria”.

Para quem deseja construir sua própria coleção de livros, a livraria possui um serviço de curadoria de biblioteca sob medida. Há ainda no espaço uma pequena loja, com blocos de nota, itens de papelaria e bolsas com valores mais acessíveis do que as vendidas pela Chanel.

Desde a aquisição pela Chanel, Laurence Delamare, que por 15 anos foi relações públicas global da Chanel, dirige o espaço. “Minha ideia desde o início era trazer a criatividade de volta a este lugar. Não será mais um estúdio de fotografia de moda, mas um lugar para artistas contemporâneos”, disse ao site WWD.

Por 3.480 euros (20.922 reais) mais uma taxa anual de 7.164 euros (43.070 reais) é possível se tornar “amigo 7L”, um serviço de filiação que possui descontos em compras de livros, ofertas de pré-venda, tarifas promocionais em aluguel de espaços na 7L, acesso aos 20 eventos do programa ‘Correspondances’ e encontros mensais na biblioteca.

Uma pequena sala que servia para retoques fotográficos hoje funciona como uma galeria de arte, que já recebeu mostras de Agnes Varda, Mary Ellen Bartley e Cristina de Middel.

“Karl costumava me dizer que ler o catálogo de uma exposição é muitas vezes mais benéfico do que visitá-la. ‘Os livros são suficientes por si mesmos. Eles não pedem nada e são pacientemente silenciosos, mas estão sempre lá para você’”, diz Delamare ao site Wallpaper.