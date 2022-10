Conheça 7 tendências para decoração de quarto de bebê

Dá até para dizer que decorar o quarto de bebê é um dos momentos mais especiais para os pais. Mas, entre tantas cores e temáticas, muitas pessoas podem ficar em dúvida sobre quais as melhores opções. E a verdade é que não existe uma regra para compor a decoração de quarto de bebê. O importante é que seja um ambiente acolhedor para manter pais e bebês confortáveis.

Nossa dica para começar a planejar o tema do quarto de bebê é buscar referências: monte uma pasta com diferentes ideias e tendências e depois selecione tudo que mais gostou para aplicar no projeto. Assim, fica muito mais fácil organizar as ideias desta forma. Para te ajudar nesse comecinho de planejamento, selecionamos aqui as tendências mais lindas para esse espaço.

Confira e comece a planejar um espaço bem charmoso e acolhedor para receber o bebê com muito conforto.

1. Decoração minimalista

A decoração minimalista é atualmente um dos estilos decorativos mais utilizados em projetos modernos. Trata-se de um design sem muitos enfeites, feito em cores neutras (branco, bege, cinza) e com móveis simples. O famoso “menos é mais”.

No quarto de bebê, esse estilo pode ser explorado por meio da paleta de cores clara e atemporal, com uso de tons neutros e poucos enfeites. O projeto conta apenas com o essencial: berço, poltrona para amamentação e uma cômoda.

2. Enfeites artesanais

O artesanato é indispensável para compor decorações confortáveis e aconchegantes. O quarto de bebê é o local que mais precisa destacar essas características, então use e abuse desse tipo de enfeite.

Experimente usar tapetes, mantas ou bonecos feitos de tricô para decorar o quarto de bebê com muito charme. Defina a paleta de cores com antecedência para garantir que os enfeites “conversem” entre si e a decoração seja impecável.

Além disso, tente confeccionar ao menos uma peça de decoração para compor o quarto. É uma forma de deixar o espaço ainda mais íntimo e especial.

3. Paleta de cores em tons terrosos

Caramelo, terracota, bege, laranja e mostarda são os principais tons que pertencem à paleta de tons terrosos.

Essas tonalidades estão diretamente ligadas à natureza, então é interessante usá-las para compor decorações com temáticas da floresta, campo ou simplesmente para usar e abusar de artesanato nos enfeites.

Os móveis feitos de madeira se destacam nesse estilo decorativo, mas caso prefira tirar um pouco da rusticidade presente no ambiente, a dica é usar móveis na cor branca ou bege, que harmonizam muito bem com os tons da terra.

Dica especial: Vale lembrar que não é obrigatório escolher um tema para decorar o quarto de bebê. É possível simplesmente usar as cores ao seu favor na decoração, como geralmente acontece com a paleta de tons terrosos.

4. Temáticas com personagens infantis

Decorar o quarto de bebê fica mais fácil com uma temática definida, e quando escolhemos algo mais específico, como princesas, super heróis ou carros, é ainda mais fácil pois você precisa encontrar móveis e enfeites que remetem ao tema.

Esse é o tipo de tendência que nunca sai de moda. Aproveite para escolher seus personagens favoritos para compor a decoração e garantir um espaço interativo para ajudar no desenvolvimento do bebê.

5. Decoração retrô

Se a ideia é trazer elementos mais românticos e delicados para a decoração, um projeto retrô e vintage será a escolha perfeita.

Esse estilo decorativo é caracterizado por móveis com pés de palito, cores mais vibrantes (cor de rosa, azul e laranja) e peças em linhas retas e simples. É bem similar ao estilo minimalista, mas possui um charme a mais com ajuda de peças antigas e feitas de artesanato.

Aproveite para usar enfeites como flores, quadros personalizados e brinquedos antigos para ressaltar o vintage do ambiente.

6. Quarto montessoriano

O método montessori consiste em deixar os móveis e brinquedos do bebê na altura certa para que a criança possa sair da cama sozinha, escolher as roupas da cômoda ou guardar os brinquedos sem precisar da ajuda de um adulto. É um método utilizado para o autodesenvolvimento.

Por isso, você pode começar a incluir móveis pequenos no estilo montessoriano para montar o quarto de bebê. Assim, conforme ele cresce, você não precisa adaptar o ambiente para se adequar a metodologia.

Dica: compre berços com regulagem de altura para que você possa diminuir conforme o bebê for crescendo.

7. Pintura de parede

Que tal pintar as paredes do quarto de bebê? É possível contratar artistas que fazem pinturas delicadas de temas como safari e flores ou comprar um papel de parede bem delicado, parecido com pinturas artesanais, para facilitar na hora de fazer o projeto.

Além disso, outra ideia é usar a tendência de pintura setorizada para destacar a área do berço ou da cômoda com um toque de cor bem suave e charmoso. É a opção ideal para decorar espaços compactos.

*Essas dicas de decoração para sala pequena foram criadas pela Equipe da Viva Decora.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.