Como usar rede de descanso na decoração de residências

Nos dias mais quentes do verão, não há nada mais agradável do que pôr os pés para cima e relaxar em uma rede de descanso. Na verdade, qualquer clima agradável é um excelente convite para aproveitar a vida ao ar livre, com a família e os amigos também.

E que tal aqueles cochilos de domingo? Agora imagine passar esses momentos em uma confortável rede, no seu jardim, sala ou quarto de casa.

Há modelos para uso em ambientes abertos ou fechados. E conhecendo-os, nós podemos escolher mais facilmente qual peça adquirir para a decoração de casa. Por exemplo, há redes para casais, redes mais modernas e redes naturais.

Tipos de rede de descanso

Redes de descanso também podem ser diferenciadas de acordo com o seu estilo, como vintage, clean ou boho chic - ideal para ambientes coloridos e joviais. Ou pelo formato, como ninho - bastante elegante e agradável. Estrutura - como com barras, sem barras, com suporte e mais. Material ou técnica de trançado de fios - como crochê. Por fim, tamanho. Eis as principais medidas das peças vendidas no mercado.

Rede de descanso individual: largura de pelo menos 140 cm, para distâncias de 270 cm entre suportes, altura do solo de 120 cm, suportando 120 e 150 kg.

Rede de descanso dupla: largura de 140 e 160 cm, para distâncias de 300 cm entre suportes, altura do solo de 140 cm, suportando 200 kg.

Rede de descanso para a família - casa e um ou dois filhos: largura de 180 cm, para distâncias de 360 cm entre suportes, altura do solo de 160 cm.

Rede de descanso extra grande: com variadas larguras, distâncias, alturas do solo e resistências de peso.

Tamanhos

Existe um cálculo que se pode fazer para descobrir o tamanho certo para a rede de descanso de casa. Assim, a recomendação é ter os ganchos ou suportes de fixação a 1,70 m de distância, em linha reta.

Contudo, por diversas razões, entre necessidade e desejo, pode-se colocar os ganchos em alturas diferentes. Nesse caso, deve-se somar as duas alturas e dividir por dois. O resultado será a altura média.

Para estas distâncias, podemos contar com redes simples, de 3,40m a 4,50 m. Também as redes de descanso intermediárias, de 3,60 m a 4,60 m; e as redes de luxo, de 3,80 m a 5,20 m.

E todas estas peças podem ser penduradas pelas extremidades - cada ponta em uma parede, coluna ou viga, mas nunca em placas de gesso. Outra opção são as redes fixadas no teto por meio de uma corda ou corrente, permitindo um suave balanço.

Materiais

Muitos materiais podem ser utilizados na fabricação de redes, um detalhe que também deve impactar no resultado das decorações, a depender do modelo escolhido.

O mais comum é o algodão - orgânico, macio e em padrões mais sóbrios -, ideal para ambientes luxuosos e requintados. Depois, tem as redes de materiais sintéticos, perfeitas para espaços junto à natureza. De fios naturais, como cipós e palhas, extremamente confortáveis. E em PET reciclado, bem resistentes.

Onde instalar redes de descanso como decoração?

Rede de descanso é uma linda peça para ser usada em decorações de jardins, sacadas e varandas. Porém, em tese, ela serve para qualquer espaço livre da casa. Inclusive, por isso, é possível encontrar redes para exteriores e interiores.

A escolha do modelo deve ser, em primeiro lugar, baseada no gosto dos moradores e suas necessidades, mas também naquilo que possa valorizar o cenário local.

As redes têm tudo a ver com a brasilidade, sendo parte da nossa cultura. É legal brincar com o uso de peças assim em decorações nos mais diferentes estilos, do simples rústico até o urbano sofisticado.

Por exemplo, sob uma árvore - num cenário literalmente de sombra e água fresca; perto da área da piscina ou de um grande janelão, de frente para uma vista exclusiva.

O que surpreende muitas pessoas é ver como as redes de descanso combinam bem com decorações de salas de estar e salas de jantar.

