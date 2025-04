Como a Revo virou a escolha de empresários para driblar o trânsito de SP

Você levaria mais tempo cruzando a Marginal Pinheiros em horário de pico do que voando de helicóptero até o litoral. A comparação é provocativa, mas traduz com precisão uma transformação silenciosa em curso no Brasil: o avanço da mobilidade aérea de alto padrão.

Essa nova forma de deslocamento, que conecta centros financeiros a destinos de lazer, tem atraído uma clientela exigente e sofisticada — e conquistado nomes de peso como o ex-piloto Felipe Massa e a empresária Fabi Saad. Ambos são embaixadores da Revo, plataforma que vem reformulando o conceito de tempo e deslocamento no país. Para eles, luxo é ter autonomia sobre a própria agenda, não ser refém dela.

Felipe Massa, ex-piloto da Fórmula 1: “O que mais valorizamos é a qualidade da entrega — atendimento excepcional, segurança e agilidade”

Conforto, performance e presença

Com rotinas internacionais e um estilo de vida no qual a alta performance se faz necessária, Felipe Massa e Fabi Saad compartilham mais do que a preferência por voar com a Revo: ambos enxergam a mobilidade como um ativo estratégico.

Para o piloto, o diferencial vai além da agilidade: “O que mais valorizamos é a qualidade da entrega — atendimento excepcional, segurança e agilidade”. Ele já utilizou o serviço em diversas corridas da Stock Car, como no Velocittà.

E explica que a intensidade das pistas está presente em todas as áreas da sua vida, inclusive nas viagens. “Ela influencia não apenas na forma como penso e trabalho, mas também na maneira de interagir com as pessoas”, afirma. Esse ritmo reflete até na escolha dos destinos de descanso. “Miami é um dos lugares em que me sinto à vontade para relaxar. Tenho ótimas lembranças dos momentos de tranquilidade que vivi por lá.”

Fabi Saad, fundadora do Mulheres Positivas, vê na Revo um reflexo de sua maneira de viver e trabalhar. “Ela me oferece liberdade com elegância. Minha rotina é intensa e cheia de compromissos em diferentes cidades e países, e ter uma experiência de voo personalizada, eficiente e confortável é essencial.”

A mobilidade, para ela, tem impacto direto na qualidade de vida. “Consigo conciliar melhor minha rotina com os momentos em família. Poder pousar em Guarulhos às 7 da manhã e estar pontualmente onde preciso é um privilégio — e uma ferramenta essencial para a mulher que escolhi ser.”

Fabi Saad, empresária e escritora: “Agende o lazer como se fosse uma reunião com o CEO da sua vida”

Rotas exclusivas ganham espaço

Desde sua chegada ao Brasil, em agosto de 2023, a Revo tem desenhado uma nova lógica de mobilidade entre São Paulo e destinos estratégicos. Focada inicialmente na capital paulista, a plataforma — do grupo multinacional português Omni Helicopter International (OHI) — começou operando com apenas duas rotas. Hoje oferece inúmeros voos semanais conectando pontos como Faria Lima, Guarulhos e Fazenda Boa Vista, e litoral norte.

A proposta vai além da velocidade. A empresa integra o serviço aéreo a um sistema de transporte terrestre, utilizando helicópteros bimotores com dois pilotos a bordo e equipe dedicada de hosts e concierges. O resultado é uma experiência de deslocamento premium, feita sob medida para executivos, celebridades e viajantes frequentes.

Esse movimento acompanha uma tendência global que se reflete no Brasil: segundo a Associação Brasileira de Aviação Geral (ABAG), o número médio de voos da aviação executiva no país está 15% acima dos níveis de 2019, com uma média de 30 mil voos mensais.

O futuro da mobilidade urbana de luxo

A jornada com a Revo começa de forma simples e digital. As reservas podem ser feitas pelo app, site ou por meio de concierges via WhatsApp e e-mail. A empresa oferece desde assentos individuais até o fretamento completo de aeronaves, com foco total em segurança, conforto e agilidade.

A operação é feita pela Omni Táxi Aéreo, maior provedor aéreo do setor offshore da América Latina, e essa parceria garante a confiabilidade e a excelência operacional do serviço.

Com desempenho sólido nos primeiros meses no Brasil, a Revo agora mira novos voos: planeja expandir rotas e investir em tecnologias emergentes como os eVTOLs — veículos elétricos de decolagem e pouso vertical, os chamados “carros voadores”.

Felipe Massa também acredita que inovação e sustentabilidade caminham juntas. “Tudo pode ser mais sustentável. No turismo de luxo não é exceção. A tecnologia tem avançado rapidamente e, no futuro próximo, veremos soluções mais sustentáveis, como o uso de drones, motores elétricos e outras inovações que tornam o transporte de alto padrão mais eficiente e consciente.”

Para Saad, essa nova forma de mobilidade também resgata o equilíbrio. “Agende o lazer como se fosse uma reunião com o CEO da sua vida”, sugere. Ou seja, mais do que oferecer um serviço de mobilidade, a Revo está redefinindo o significado de luxo, que é ter tempo, controle e experiência personalizada.