Mobilidade sem burocracia: como funciona o aluguel mensal de carros da Localiza

O mercado de veículos no Brasil tem passado por transformações significativas nos últimos anos. Com o aumento dos custos de aquisição, as altas taxas de juro para financiamento e as despesas recorrentes associadas à posse de um carro, muitas pessoas e empresas estão repensando a necessidade de ter um automóvel próprio. Além disso, modelos de consumo mais dinâmicos e uma maior atenção às questões ambientais também impulsionam a busca por opções de mobilidade mais flexíveis, econômicas e eficientes.

Neste cenário, algumas soluções surgem como alternativas estratégicas para atender a essas necessidades. É o caso do Aluguel Mensal da Localiza, que oferece veículos sem a complexidade da posse, além de custos previsíveis e uma série de benefícios administrativos e operacionais.

“A Localiza foi a primeira empresa do setor a oferecer a solução mensal, implantada em 2017, e continua se destacando por oferecer soluções flexíveis e vantajosas para clientes que buscam conveniência, economia e um serviço de alta qualidade. Com planos adaptáveis, sem burocracia e com a possibilidade de troca de veículo conforme cada necessidade, a Localiza proporciona uma experiência diferenciada para pessoas e empresas”, explica Elvio Lupo, diretor-executivo da divisão de aluguel de carros da Localiza&Co.

Segundo o executivo, o aluguel mensal é a solução ideal para quem precisa de um carro por um período maior, com economia em relação ao aluguel diário e que também resulta em conveniência. Para pessoas jurídicas, a modalidade representa uma forma eficiente de contar com uma frota diversa sem precisar investir na compra de veículos, além de eliminar custos com IPVA, seguro, manutenção e depreciação.

Previsibilidade financeira

O conceito de previsibilidade financeira é um ponto que atrai especialmente as empresas. O aluguel mensal permite o controle financeiro e a otimização de custos, uma vez que o cliente pode escolher contratos de três, seis, nove ou 12 meses, garantindo tarifas mais vantajosas.

“A diária do aluguel mensal pode ser até 50% mais econômica quando comparada ao aluguel diário”, reforça Lupo.

A solução é altamente adaptável a diferentes perfis corporativos. O modelo atende empresas que precisam de frotas para executivos em viagens frequentes, prestadores de serviços que atuam em diferentes localidades e até escritórios de advocacia que precisam de mobilidade ágil para atender clientes em diversas regiões e encontram no aluguel mensal um grande aliado.

O fluxo para o aluguel, inclusive, é muito simples: basta se cadastrar e a empresa será contactada pelo time de vendas, com uma oferta adaptada à sua necessidade, garantindo praticidade e personalização da solução. “Outros benefícios da modalidade incluem não ter de seguir trâmites processuais para emplacamento e/ou transferência; compra e venda do bem; depreciação do bem no ato de cada venda, necessidades de gestão e pagamentos de impostos e tributos, seguro; e ficar sem carro diante de problemas de manutenção, sinistros e roubos”, destaca o executivo.

Lupo também reforça que as empresas contam com facilidades adicionais como a negociação de valores para contratos maiores, o que pode ser bem mais vantajoso financeiramente para a companhia. O cliente escolhe um plano que se adequa ao seu volume de deslocamentos, garantindo um uso mais econômico do veículo.

Menos burocracia e mais eficiência

O aluguel mensal elimina preocupações comuns associadas à posse de veículos. A gestão documental e de manutenção fica a cargo da Localiza, reduzindo o tempo e o esforço com licenciamento, seguros e revisões. Na prática, isso se traduz em menos tempo perdido com processos administrativos e mais eficiência operacional.

A Localiza também oferece uma plataforma intuitiva que facilita a gestão das frotas pelas empresas. Nela é possível acompanhar os contratos, conferir detalhes do uso do carro, como quilometragem rodada e alertas de possíveis revisões preventivas em contratos mais longos.

Aluguel mensal: solução é ideal para quem precisa de um carro por um período maior, com economia em relação ao aluguel diário e que também resulta em conveniência. (Localiza/Divulgação)

A tecnologia também permite adicionar mais carros à frota ou trocar modelos de acordo com as necessidades. Para um gestor que precisa de mobilidade em diferentes cidades e estados, por exemplo, a ferramenta permite reservar carros adicionais para eventos, convenções e visitas técnicas sem complicação.

“O cliente pode adicionar ou mesmo diminuir a quantidade de carros dentro do seu contrato, de forma muito simples. Também há a possibilidade de utilizar o serviço de aluguel diário em paralelo ao aluguel mensal. Por exemplo, se o cliente jurídico realizar uma viagem pessoal para outra cidade, ele pode alugar um carro em sistema de diária também pela plataforma, com os valores dessas diárias sendo cobrados na mensalidade seguinte, sem preocupações”, explica Lupo.

A renovação automática do contrato ao final do período traz ainda mais conveniência. Caso o cliente precise manter o veículo por mais tempo, basta continuar utilizando sem necessidade de um novo contrato, mantendo a previsibilidade de custos e evitando interrupções no uso.

Soluções para diferentes necessidades

Além do aluguel mensal, a Localiza oferece uma plataforma completa de soluções de mobilidade, garantindo que cada cliente encontre a opção ideal para suas necessidades. São elas:

Aluguel diário : ideal para quem precisa de um carro por períodos curtos

: ideal para quem precisa de um carro por períodos curtos Localiza Meoo : assinatura de veículos com troca periódica e serviços inclusos, ideal para quem precisa de carros 0km personalizados;

: assinatura de veículos com troca periódica e serviços inclusos, ideal para quem precisa de carros 0km personalizados; Gestão de frotas: solução corporativa para redução de custos logísticos

“O objetivo da Localiza é oferecer uma completa experiência no uso e posse de um carro. A disponibilidade de diferentes soluções objetiva atender a essas demandas cada vez mais plurais, trazendo economia financeira e de tempo, inovação e praticidade, permitindo que o cliente foque naquilo que realmente deseja se concentrar. Acreditamos que este modelo continuará evoluindo para atender aos nossos clientes, sempre agregando valor por meio da tecnologia, alta capilaridade e frotas variadas”, finaliza Lupo.