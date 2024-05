Como ecolher um bom vinho — e de quais 'ficar longe', segundo sommelier

Nada melhor do que degustar uma boa garrafa de vinho, não é mesmo? Esse hábito, porém, pode não ser tão simples para algumas pessoas. São muitos fatores para serem levados em conta: tipos de uva, qual a refeição que terá a bebida como acompanhamento e, claro, preço.

Se você tem essa ou outras dúvidas, vale a pena prestar em algumas dicas de especialistas.

Thatcher Baker-Briggs, sommelier e fundador da Thatcher's Wine, importadora da bebida, deu três dicas ao site da CNBC.

Peça ajuda

Sua melhor aposta para conseguir uma ótima garrafa, diz Baker-Briggs, é ter algum especialista para acompanhá-lo na hora de comprar um vinho.

Ele compara a compra de uma garrafa especial à compra do primeiro relógio ou da primeira obra de arte de sua coleção: "O segredo para ter sucesso em sua primeira compra é encontrar alguém que entenda o que você está tentando fazer."

Isso provavelmente significa encontrar a loja mais próxima especializada em vinhos em vez de passar pela seção de bebidas do supermercado. Uma loja on-line também pode ser uma boa opção, desde que haja alguém a quem você possa explicar o que está procurando.

Se você não for do tipo que pede ajuda, não tenha medo de pesquisar. Até mesmo o Instagram pode ser um lugar valioso para obter informações sobre as garrafas que você está considerando.

Preste atenção ao rótulo

Sejamos honestos: muitos de nós compramos vinhos com base no rótulo. E isso não é uma coisa ruim, desde que você esteja olhando para o material certo.

Alguns rótulos apresentam sinais de alerta que devem fazer com que você desista da garrafa imediatamente, diz Baker-Briggs à CNBC. Se você vir "cultivado de forma sustentável" ou "vegano" ou qualquer outra coisa, fique completamente longe disso", diz ele. "Ninguém que produz vinho de qualidade está colocando essas coisas no rótulo."

As certificações, como orgânica e biodinâmica, listadas no contra-rótulo, geralmente são sinais de qualidade, diz ele. No entanto, isso pode significar que o vinho é produzido em massa e não a garrafa especial que você está procurando.

Uma certificação orgânica "é algo muito caro de se obter na França e na Itália, e na União Europeia em geral", diz Baker-Briggs. Muitas pessoas correm atrás disso, mas se estiver escrito "certificado orgânico", provavelmente se trata de uma vinícola maior. Muitos produtores menores não podem pagar por isso

Por outro lado, embora não seja garantia de um ótimo vinho, o nome do vinhedo no verso da garrafa é um ótimo sinal.

Compre das regiões de valor

Se você está querendo comprar uma boa garrafa, pode ficar tentado a gravitar em torno de regiões que você sabe que são excelentes. Mas há "pouco ou nenhum valor" nos vinhos de Bordeaux, diz Baker-Briggs. Embora certamente existam excelentes vinhos dessa região, diz ele, você terá de pagar muito caro para obtê-los.

Para obter mais retorno, o sommelier sugere concentrar-se em regiões com jovens produtores promissores que estão mudando o mundo do vinho.

"Na Borgonha [França], no momento, alguns jovens estão analisando algumas áreas de maior altitude que, anos atrás, eram muito frias para produzir vinho e que agora, com as mudanças climáticas, podem ter se tornado um ponto ideal".

O mesmo vale para a região de Piemonte, na Itália, onde a geração mais jovem está produzindo excelentes Langhe Nebbiolo, Barbera, Freisa e Dolcetto.

Há até mesmo valores interessantes em Champagne, onde pequenos produtores de uvas, que tradicionalmente vendiam para empresas como Dom Perignon e Veuve Clicquot, estão começando a produzir suas próprias garrafas.