Vinícola premiada adota blockchain e irá comercializar vinhos tokenizados

A tokenização é considerada uma tendência para o universo das finanças, mas também pode atingir o mercado de vinhos finos. A Vinícola Ferreira anunciou que irá comercializar vinhos tokenizados, com direito a descontos e benefícios exclusivos para os amantes da bebida.

Através do registro dos vinhos utilizando contratos inteligentes no blockchain, a vinícola pretende vender 11 mil garrafas de vinhos tokenizados exclusivos da safra de 2024. A plataforma de tokenização é própria da Vinícola Ferreira e está associada ao seu site.

Cada token estará vinculado a um lote exclusivo de seis garrafas de vinhos finos, que estarão prontos a partir de maio de 2025. A tecnologia blockchain garante a autenticidade e proveniência. “Cada token que colocamos à venda tem lastro no mundo real. Para o cliente, a maior vantagem é poder investir nos nossos vinhos com grande perspectiva de lucro”, disse Dormovil Ferreira, fundador e CEO da vinícola.

Além do acesso antecipado e com desconto aos vinhos, o projeto ainda prevê a possibilidade futura de benefícios exclusivos aos compradores, como degustações e hospedagem no hotel da vinícola, que deve ser inaugurado no segundo semestre deste ano de acordo com um comunicado.

Vinhos premiados

A vinícola, localizada na Serra da Mantiqueira, já recebeu diversos prêmios por seus vinhos finos, que custam em média R$ 300,00 por garrafa. Desde 2020, seus rótulos conquistaram mais de 26 medalhas em concursos internacionais, como o Sommeliers Choice Awards e The Paris Wine Cup. O reconhecimento mais recente foi a medalha de ouro no Decanter World Wine Awards de Londres, uma espécie de “Oscar” dos vinhos.

“Todo ano, nossos vinhos valorizam após as maiores premiações. Se o token for comprado antes de o vinho ser premiado, o comprador certamente irá lucrar com os seis rótulos que ele escolheu ter na carteira”, explicou Ferreira.

