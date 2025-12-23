Como é o jato executivo mais rápido do mundo e até onde é capaz de ir?

O jato executivo mais rápido do mundo é o Global 8000, fabricado pela canadense Bombardier. A aeronave alcança velocidade máxima de Mach 0,95, o equivalente a cerca de 1.160 km/h, e tem autonomia para voos sem escalas superiores a 14 mil quilômetros.

Com esse desempenho, o modelo superou o G700, da Gulfstream, que atinge Mach 0,935. Segundo a Bombardier, o Global 8000 é o avião civil mais rápido em operação desde o fim do Concorde, retirado de serviço em 2003.

O alcance máximo da aeronave é de aproximadamente 14.816 quilômetros, o que permite ligar grandes centros financeiros em voos diretos. Partindo de São Paulo, por exemplo, o jato consegue alcançar a maior parte do planeta sem necessidade de escalas, com exceção de algumas regiões da Ásia e da Oceania.

De acordo com a fabricante, o modelo consegue operar em cerca de 30% mais aeroportos sem escalas em comparação com concorrentes diretos, alcançando mais de 2 mil destinos ao redor do mundo.

Como é o interior do Global 8000?

Projetado para voos longos, o jato tem capacidade para até 19 passageiros e é dividido em cinco ambientes independentes, distribuídos ao longo da cabine.

Os espaços incluem:

entrada com área de recepção, cozinha, lavabo com janela e área para tripulação;

clube, com quatro poltronas, mesas retráteis e TV de 24 polegadas;

sala de conferência, para reuniões ou refeições de até seis pessoas;

sala de entretenimento, com sofá-cama, TV de grande porte e sistema de som;

suíte privativa, com cama de tamanho integral, poltrona, TV de 32 polegadas e banheiro com chuveiro.

O modelo também conta com sistema de iluminação ajustável, assentos ergonômicos e pressurização de cabine pensada para reduzir os efeitos do jet lag em voos intercontinentais.

O Global 8000 já está em operação?

O Global 8000 recebeu certificação da autoridade aeronáutica do Canadá em novembro. No início de dezembro, a Bombardier entregou a primeira unidade do modelo, marcando a entrada em operação.

Na semana seguinte, a aeronave também foi certificada pela Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), e agora aguarda aprovação do órgão regulador da União Europeia.