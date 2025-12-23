Como é o jato executivo mais rápido do mundo e até onde é capaz de ir?

Global 8000: jato executivo fabricado pela canadense Bombardier (Divulgação)
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 19h49.
O jato executivo mais rápido do mundo é o Global 8000, fabricado pela canadense Bombardier. A aeronave alcança velocidade máxima de Mach 0,95, o equivalente a cerca de 1.160 km/h, e tem autonomia para voos sem escalas superiores a 14 mil quilômetros.
Com esse desempenho, o modelo superou o G700, da Gulfstream, que atinge Mach 0,935. Segundo a Bombardier, o Global 8000 é o avião civil mais rápido em operação desde o fim do Concorde, retirado de serviço em 2003.
O alcance máximo da aeronave é de aproximadamente 14.816 quilômetros, o que permite ligar grandes centros financeiros em voos diretos. Partindo de São Paulo, por exemplo, o jato consegue alcançar a maior parte do planeta sem necessidade de escalas, com exceção de algumas regiões da Ásia e da Oceania.
De acordo com a fabricante, o modelo consegue operar em cerca de 30% mais aeroportos sem escalas em comparação com concorrentes diretos, alcançando mais de 2 mil destinos ao redor do mundo.
Projetado para voos longos, o jato tem capacidade para até 19 passageiros e é dividido em cinco ambientes independentes, distribuídos ao longo da cabine.
Os espaços incluem:
O modelo também conta com sistema de iluminação ajustável, assentos ergonômicos e pressurização de cabine pensada para reduzir os efeitos do jet lag em voos intercontinentais.
O Global 8000 recebeu certificação da autoridade aeronáutica do Canadá em novembro. No início de dezembro, a Bombardier entregou a primeira unidade do modelo, marcando a entrada em operação.
Na semana seguinte, a aeronave também foi certificada pela Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), e agora aguarda aprovação do órgão regulador da União Europeia.