Esse é o jato mais rápido do mundo e velocidade supera 1 mil km/h

Aeronave canadense tem cinco cômodos e pode carregar até 19 passageiros
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10h44.
Produzido pela canadense Bombardier, o Global 8000 é o jato executivo mais rápido do mundo. Ele alcança até 0,950 Mach de velocidade, que é equivalente a cerca de 1.160 km/h.
A aeronave também consegue fazer longas viagens e sobrevoa 14.816 quilômetros sem escalas.
O modelo foi certificado pela Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, em inglês) e a Bombardier aguarda aprovação do órgão regulador da União Europeia.
Em dezembro, a empresa entrou em serviço com entrega da primeira unidade da aeronave.
Com alcance ultralongo, o jato consegue acessar até 30% mais aeroportos sem escalas, o que totaliza cerca de 2 mil destinos diretos.
Por exemplo, com partida de São Paulo, os passageiros conseguem ir para qualquer país do mundo, exceto parte do continente asiático e da Oceania.
O Global 8000 supera em velocidade o G700 da Gulfstream, que chega a 0,935 Mach — ou 1.145 km/h.
Ele também supera o G700 em distância de voo. Enquanto o americano percorre 14.353 quilômetros, o Global sobrevoa aproximadamente 400 a mais.
Segundo a Bombardier, a aeronave é o modelo civil mais rápido do mundo desde o lançamento do Concorde, que saiu de operação em 2003.
Além da velocidade e rota com menos escalas, o Global 8000 também busca oferecer conforto para os passageiros.
Confira as divisões dos cinco ambientes: