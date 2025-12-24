Ciência

Esse é o jato mais rápido do mundo e velocidade supera 1 mil km/h

Televisão, área para reuniões e banheiro privativo são algumas das vantagens que o jato executivo oferece

Aeronave canadense tem cinco cômodos e pode carregar até 19 passageiros

Gabriela Pessanha

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10h44.

Produzido pela canadense Bombardier, o Global 8000 é o jato executivo mais rápido do mundo. Ele alcança até 0,950 Mach de velocidade, que é equivalente a cerca de 1.160 km/h.

A aeronave também consegue fazer longas viagens e sobrevoa 14.816 quilômetros sem escalas.

O modelo foi certificado pela Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, em inglês) e a Bombardier aguarda aprovação do órgão regulador da União Europeia.

Em dezembro, a empresa entrou em serviço com entrega da primeira unidade da aeronave.

Capacidade de voo

Com alcance ultralongo, o jato consegue acessar até 30% mais aeroportos sem escalas, o que totaliza cerca de 2 mil destinos diretos. 

Por exemplo, com partida de São Paulo, os passageiros conseguem ir para qualquer país do mundo, exceto parte do continente asiático e da Oceania. 

Comparação com outras aeronaves 

O Global 8000 supera em velocidade o G700 da Gulfstream, que chega a 0,935 Mach — ou 1.145 km/h.

Ele também supera o G700 em distância de voo. Enquanto o americano percorre 14.353 quilômetros, o Global sobrevoa aproximadamente 400 a mais. 

Segundo a Bombardier, a aeronave é o modelo civil mais rápido do mundo desde o lançamento do Concorde, que saiu de operação em 2003.

Como é viajar no Global 8000?

Além da velocidade e rota com menos escalas, o Global 8000 também busca oferecer conforto para os passageiros. 

Confira as divisões dos cinco ambientes:

  • Entrada — Área de recepção com cozinha, lavabo com janela, suíte privativa para a tripulação e guarda-roupas para passageiros e equipe;
  • Clube — Espaço com quatro poltronas, mesas retráteis e TV de 24 polegadas;
  • Sala de conferência — Comporta reunião e oferece refeições para até seis pessoas com mesa ajustável;
  • Sala de entretenimento — Com sofá-cama para três pessoas, TV grande e sistema de som premium;
  • Suíte — Oferece poltrona, cama de tamanho integral, guarda-roupa amplo, TV de 32 polegadas, guarda-roupa adicional e banheiro privativo com chuveiro.
