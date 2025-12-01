Casual

Voo mais longo do mundo terá 22h e por do sol duplo; veja fotos

Passagem será oferecida pela Qantas a partir de 2027 e contará com cabine preparada por especialistas em sono para diminuir os efeitos do jet lag

Voo mais longo do mundo: viagem permitirá aos passageiros ver o por do sol duas vezes (Qantas/ Divulgação)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 16h18.

Última atualização em 1 de dezembro de 2025 às 16h24.

Quarto privativo, TV de 32 polegadas, seis áreas para armazenamento, guarda-roupa e espaço para comer e trabalhar. Poderia ser a descrição da cabine de um iate, mas é a da primeira classe do mais novo voo do A350-1000ULR, que em 2027 terá o voo direto mais longo do mundo.

Os primeiros voos comerciais serão iniciados daqui a dois anos, operados pela Qantas. O avião é um modelo ultralongo da Airbus, projetado para voos de até 22 horas sem escalas. Terá capacidade para conectar a Austrália diretamente a Londres e Nova York sem necessidade de reabastecimento, o que permite uma economia de até quatro horas em cada viagem.

A companhia aérea australiana encomendou 12 unidades do A350-1000ULR, e a entrega da primeira aeronave está prevista para 2026. Além da primeira classe, com somente seis assentos, a aeronave também contará com 52 poltronas na classe executiva e 180 na classe econômica — 40 na premium e 140 na comum. 

A configuração será otimizada para 238 passageiros, menor do que os cerca de 300 lugares da versão padrão do A350-1000, para oferecer mais conforto durante o longo trajeto.

A imagem mostra a cabine da Primeira Classe. É um quarto privativo pequeno, com uma cama compacta, uma poltrona muito confortável, um guarda-roupa, uma mesa e uma televisão de 32 polegadas.

Primeira classe do novo voo da Qantas (Qantas/ Divulgação)

Primeira classe vs. econômica: veja as diferenças

Entre os destaques de conforto, a aeronave contará com uma zona de bem-estar com espaço para alongamento, alimentação e hidratação. Independentemente da classe escolhida, todos os passageiros terão acesso a Wi-Fi durante o voo.

A cabine será dividida em quatro classes:

  • Primeira classe: quartos privativos com poltrona reclinável, cama, TV de 32” e 6 áreas de armazenamento cada. O espaço conta ainda com guarda-roupa e mesa para trabalhar e comer.
  • Classe executiva: poltrona de 2 metros de comprimento, com capacidade para virar cama, TV de 18”, mesa, área de armazenamento, carregador sem fio e possibilidade de fechar a cabine.
  • Classe econômica premium: apoios para pernas e cabeça, tela de 13,3”, porta-luvas pessoal.
  • Classe econômica: apoio para cabeça, mais espaço para as pernas e tela de 13,3”.
A imagem mostra as cadeiras da classe econômica. São três por fileira, parecem pouco confortáveis, mas têm um espaço a mais para esticar as pernas.

Classe econômica da Qantas (Qantas/ Divulgação)

Para todas as classes, dado que a viagem terá 22h de duração, a Qantas também trabalhou com especialistas em sono para minimizar os efeitos do jet lag. Serão feitos ajustes na iluminação e nos horários das refeições durante os voos para diminuir o impacto dos fusos.

A imagem mostra como será a Zona de Conforto dentro da aeronave

Zona de Conforto para os passageiros (Qantas/ Divulgação)

O novo voo mais longo do mundo

Com a iniciativa de oferecer as viagens de longa duração em voos diretos, a Qantas quer estar no centro da transformação da experiência em mercado de voos intercontinentais. A aeronave é uma das poucas no setor que consegue percorrer longas distâncias sem reabastecimento, já que é equipada com tanques adicionais de combustível.

Na parte de experiências, o voo fará parte do Projeto Sunrise, que permite aos passageiros observar o nascer do sol duas vezes — uma vantagem da diferença de fuso horário entre a Austrália e outros continentes.

A imagem mostra uma cabine da classe executiva, com uma poltrona confortável, uma mesa de madeira e uma tela em frente a ela, de 18 polegadas.

Classe executiva do voo da Qantas (Qantas/ Divulgação)

A encomenda do A350-1000ULR foi anunciada pela primeira vez em 2019, mas o contrato foi oficializado somente em 2022, devido à pandemia. Hoje, a primeira aeronave está em montagem na linha de produção da Airbus em Toulouse, na França. A instalação das seções frontal, central e traseira, além das asas, cauda e trem de pouso, já foi concluída.

Antes da operação da Qantas ser iniciada, o atual voo mais longo do mundo é operado pela Singapore Airlines. A viagem conecta Nova York a Singapura e demora cerca de 18 horas.

A imagem mostra as poltronas da classe executiva premium. Elas parecem confortáveis, com espaço para apoiar a cabeça na cor verde, e têm uma mesa dobrável à frente.

Classe econômica premium da Qantar (Qantas/ Divulgação)

