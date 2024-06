Como é escolhido o blend de um grande vinho lançado após 5 anos

Fui convidado para um jantar de elaboração do vinho Prelúdio Tinto, realizado no coração do Uruguai. Este evento, organizado pela Família Deicas e comandado pelo talentoso enólogo Santiago Deicas, é uma celebração anual que reúne familiares, alguns dos mais renomados enólogos uruguaios e sortudos amigos.

Fundada em 1979 por Juan Carlos Deicas, a Vinícola Família Deicas é um exemplo de tradição e inovação no cenário vitivinícola do Uruguai. A vinícola, originalmente chamada Establecimiento Juanicó, está localizada na região de Canelones, uma das mais tradicionais e prestigiadas áreas vinícolas do país. Desde sua criação, a família Deicas tem se dedicado a produzir vinhos de alta qualidade, combinando métodos tradicionais e tecnologias modernas.

O jantar é mais do que uma confraternização; é o palco onde se decide o blend do Prelúdio Tinto, a ser lançado no mercado cinco anos depois. Este processo de votação, em que todos os presentes participam, é crucial para garantir que o vinho mantenha seu padrão de excelência. O resultado é um vinho equilibrado, que se assemelha ao estilo sofisticado dos vinhos de Bordeaux, com uma personalidade única, que reflete o terroir uruguaio.

Vinho de família

Este é o segundo ano consecutivo em que tenho a honra de participar do evento. Continuo a me maravilhar com a proximidade e o envolvimento da Família Deicas em cada aspecto do negócio. Três gerações estavam presentes, compartilhando a paixão e dedicação ao vinho. Um detalhe particularmente encantador foi o o jantar, preparado por Mechi Deicas, irmã de Santiago, ressaltando ainda mais o espírito familiar que permeia a vinícola e o evento.

Participar deste jantar oferece uma oportunidade única de entender porque os vinhos da Família Deicas são tão bem-sucedidos. A combinação de tradição, inovação e uma profunda conexão familiar resulta em vinhos de qualidade excepcional, capazes de cativar os paladares mais exigentes.

A cada ano, saio deste evento com uma admiração renovada pela dedicação e talento que impulsionam a vinícola. É evidente que o sucesso dos vinhos Deicas não é apenas uma questão de técnica, mas de uma verdadeira paixão que transparece em cada garrafa. É um privilégio testemunhar este processo e compartilhar esta experiência com os leitores da EXAME.