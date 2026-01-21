O SUV que aprende: Volvo lança EX60 com supercomputador de bordo e 810 km de autonomia

Estocolmo (Suécia)* - No meio do inverno sueco, com neve acumulada nas estradas, o clima do lado de fora do centro de eventos da Volvo, em Estocolmo, é congelante. Do lado de dentro, no entanto, o calor não vem do aquecimento. Está impresso no lançamento da mas nova aposta da montadora no futuro: o EX60.

A Casual EXAME participou da primeira apresentação do modelo na capital da Suécia, a convite da companhia. O evento foi apresentado pelo CEO da Volvo, Håkan Samuelsson.

A promessa é que esse seja a SUV mais tecnológica e inteligente da montadora. O diferencial está no uso do HuginCore — uma arquitetura central de hardware e software que processa dados de sensores em tempo real para melhorar segurança, infotainment e direção autônoma. A capacidade de processamento é de 250 trilhões de operações por segundo, o que permite que o carro aprenda a cada quilômetro rodado.

O modelo também se destaca por ser o mais autônomo da marca: tem capacidade de rodar até 810 quilômetros com a bateria cheia. E recarrega no tempo de tomar um café. Com um sistema de 800 volts, bastam 10 minutos em um carregador de 400 kW para recuperar 340 km de autonomia.

"A bateria é o nosso ativo mais inovador. O que fizemos foi um pack estrutural: colamos todos os sets de bateria juntos, viramos eles para baixo e colocamos os assentos em cima. Basicamente, a bateria é o chão do veículo", disse Erik Severinson, Chief Commercial Officer global da marca, em uma conversa com um grupo restrito de jornalistas da qual a Casual EXAME fez parte em Estocolmo, na Suécia.

Após um momento complexo no mercado, com a queda de vendas do EX30 sobretudo em solo brasileiro, a Volvo quer ver no EX60 a consolidação da retomada. Em 2025, a montadora bateu recorde de vendas — e esse é carro que ela precisava para acelerar à frente dos concorrentes chineses e alemães.

Mais tecnologia por preço amigável

Para atingir a autonomia ideal e a recarga rápida, o EX60 utiliza a nova plataforma SPA3, que integra a bateria diretamente à estrutura do carro e estabelece novos padrões em escalabilidade, modularidade, eficiência de fabricação e custo.

"É um novo patamar de preço para o consumidor, porque investimos muito em inovações para fazer um produto melhor. Em outras palavras, a ideia é que você não precisa pagar a mais para ter um elétrico", contou Fredrik Hansson, Chief Financial Officer da marca em conversa com a Casual. "É mais sustentável, com materiais recicláveis, mais leve. Foi um investimento que compensou para tornar a fabricação mais barata e, ao mesmo tempo, inovadora. É um ganha-ganha para todo mundo."

A tecnologia de célula integrada à carroceria (cell-to-body), os motores elétricos de última geração desenvolvidos pelo time de engenharia da Suécia, um novo design de célula de bateria e a fundição em larga escala contribuem para aumentar a eficiência energética e a autonomia.

A estratégia reduziu custos para que o EX60 tivesse um preço compatível com os elétricos do setor. No Brasil, ainda não foram divulgados os valores, mas especialistas do setor ouvidos pela EXAME acreditam que o preço deve variar entre R$ 600 mil e R$ 700 mil.

"Com o novo arranjo da bateria, conseguimos diminuir o custo do carro em até 25%", acrescentou Severinson.

Fiel ao DNA da marca, a tecnologia serve à segurança. O SUV monitora o ambiente constantemente e utiliza dados coletados de frotas globais da Volvo para antecipar perigos. E o melhor: como um smartphone, o carro recebe atualizações remotas (Over-the-Air), o que significa que o sistema de segurança e a IA do veículo tendem a ficar mais inteligentes e eficientes com o passar dos meses.

E a concorrência?

Além da Volvo, outras montadoras elétricas movimentam o setor. O mundo tem visto a ascensão da chinesa BYD. Em 2025, a chinesa vendeu 2,26 milhões de veículos elétricos, alta de 28%, superando a Tesla, que entregou 1,6 milhão de unidades — queda de 8,6%. Com isso, a empresa de Musk perdeu a liderança global em EVs para a concorrente da China, encerrando o ano com sua segunda retração consecutiva nas entregas.

Para Michael Fleiss, Chief Strategy and Product Offer da montadora, olhar para o lado não é um problema. O sucesso da eletrificação nas outras marcas, conta ele, só cresce com a concorrência.

"Não temos medo dela", disse ele em conversa com jornalistas. "Hoje, temos concorrentes nos EUA, China, Alemanha principalmente, como ABB, Audi, BMW, Tesla e BYD. Vemos o avanço deles como um avanço para todo o setor. Mas acreditamos que o EX60 é o melhor modelo do mercado, justamente porque reúne bom custo para o consumidor, toda a tecnologia de software e hardware com ultraprocessamento e um design e conforto diferenciados."

Eletrificação no ponto máximo

Ainda que a Volvo mire em um futuro 100% elétrico, o setor em si tem feito mais sucesso em mercados específicos do que no total. Nos Estados Unidos, por exemplo, Donald Trump decretou o fim do subsídio de US$ 7.500 para carros elétricos, uma pressão para o setor automotivo recuar da eletrificação.

Mas a aposta segue forte para a Volvo. O novo modelo, disse Håkan Samuelsson, CEO da marca, remove todos os obstáculos restantes para a eletrificação e equipara os preços com os carros a combustão com tecnologias similares.

"É novo começo para nós e nossos clientes. Uma prova do que somos capazes na Volvo, com uma arquitetura de produto totalmente nova que introduz novas tecnologias-chave – mega casting, cell-to-body e core computing (computação central)", explicou ele em nota.

O EX60 está disponível com três versões diferentes. Na versão P12 AWD Electric, o proprietário contará com a melhor autonomia da categoria, de até 810 km, enquanto a P10 AWD Electric atinge uma autonomia de até 660 km. Uma variante P6 Electric vem com tração traseira e oferece até 620 km de autonomia. No total, o EX60 está disponível em sete roupagens.

Ao longo de 2026, a Volvo Car Brasil divulgará as versões que estarão disponíveis no mercado nacional. Além das já mencionadas, o modelo contará também com a versão Cross Country, ainda sem previsão de lançamento no Brasil.

Design e conforto

O novo SUV combina um exterior elegante e eficiente com materiais naturais de alta qualidade no interior. A frente baixa, a linha do teto inclinada e as laterais da carroceria afiladas, por exemplo, aumentam a eficiência aerodinâmica do carro no geral. Como resultado, o EX60 tem um coeficiente de arrasto muito competitivo de 0,26, fator que contribui para a autonomia líder da categoria.

Por dentro, o carro se destaca em espaço, conforto, versatilidade e praticidade. A longa distância entre eixos e o piso plano criam muito mais espaço para as pernas nos bancos traseiros, além de um amplo porta-malas e vários espaços de armazenamento inteligentes para itens pessoais.

Para os amantes da música, o EX60 também conta com um sistema de áudio premium Bowers & Wilkins de 28 alto-falantes. Pela primeira vez em um carro da Volvo, este sistema também inclui alto-falantes nos encostos de cabeça em todos os quatro assentos principais. O modelo será o primeiro carro da Volvo com Apple Music com Dolby Atmos pré-instalado, para proporcionar uma experiência de áudio imersiva.

Quando chega ao Brasil?

As previsões da Volvo indicam que o EX60 chega ao Brasil no último trimestre de 2026.

*A jornalista viajou para Estocolmo a convite da Volvo Cars Brasil.