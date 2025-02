Com o sucesso do Xeque Mate, outras marcas de BH querem conquistar os foliões neste Carnaval

O Carnaval de São Paulo dos últimos dois anos, com seus mais de 500 blocos, ficou marcado por uma bebida: o Xeque Mate. Criado em Belo Horizonte em 2015, esse drink pronto, que combina mate, rum, guaraná e limão, ultrapassou as fronteiras mineiras e conquistou diversas capitais brasileiras. Não apenas durante o Carnaval, mas também ao longo do ano, passou a ser presença constante em bares, casas noturnas e festas. A bebida ainda firmou uma parceria com a paulistana Coco Leve para incrementar a receita, deixando o drink ainda mais com a cara da festa.

Belo Horizonte se consolidou como um celeiro de bebidas prontas para beber (RTDs - Ready-to-Drink), com pelo menos 14 marcas entre as mais consumidas da cidade. Além do Xeque Mate, outras apostas e marcas consolidadas, como Stone Light, Benerick's, White Rabbit, LowKa e Xá de Cana, estão ganhando destaque na folia, trazendo sabores inovadores e campanhas criativas para conquistar os foliões.

O objetivo dessas marcas é expandir para além das fronteiras mineiras e atingir todo o Brasil. No entanto, a aprovação popular vai além de estratégias de marketing; é preciso o apoio da peça mais importante nesse mercado: o folião. Algumas marcas acreditam que têm a fórmula certa para conquistar o gosto do público brasileiro. Veja algumas delas:

Stone Light

Stone Light: a marca produziu mais de 200 mil latas para a folia de 2025. (Divulgação/Divulgação)

A marca produziu mais de 200 mil latas para a folia de 2025, um aumento de cinco vezes em relação ao ano anterior. Entre os sabores, estão o Pink Lemonade (vodka, morango, hibisco e limão), Tropical Gin (gin, maracujá e pomelo), Mojito (rum envelhecido, hortelã e limão) e Whisky Sour (whisky envelhecido e limão), todos com 7% de teor alcoólico. A campanha “Compre duas Stones e ganhe uma água” incentiva a hidratação, enquanto promotores da marca distribuirão preservativos, protetor solar e água nos blocos de pré e durante o carnaval.

Equilibrista

Equilibrista. (João H. Eugênio/Divulgação)

A Equilibrista aposta para o Carnaval 2025 na bebida Veneta, uma mistura de vodka, frutas vermelhas e hortelã. A marca projeta a venda de mais de 500 mil latas apenas em Belo Horizonte, além de destacar os sucessos Gingibre (gin, gengibre e limão) e Rubra (soft bitter de raízes amargas, ervas e laranja), com perfil mais amargo e sofisticado. Com presença em blocos e pontos de venda móveis, a Equilibrista quer fortalecer sua marca e expandir nacionalmente.

Drink Pronto

Drink Pronto. (Divulgação/Divulgação)

Tudo começou com a criação do Moscow Mule engarrafado. Para o Carnaval, a aposta da marca é na versão em lata de 473 ml, leve, refrescante e ligeiramente picante, ideal para os dias quentes ou para animar a folia. A lata contém água, vodka, gengibre, ácido cítrico, ácido málico, aroma idêntico ao natural de limão taiti e ácido ascórbico. Não é necessário adicionar mais nenhum ingrediente, basta colocar em um copo com bastante gelo e aproveitar.