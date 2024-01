A bebida do Carnaval 2024 de São Paulo: a nova aposta de Xeque Mate

No Carnaval de 2023 na cidade de São Paulo, com os seus mais de 500 blocos, uma cena ficou muito marcada: em praticamente todos os ambulantes, uma bebida era a preferida dos foliões, a Xeque Mate. Nascido em 2015 em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o drique pronto tem uma receita que combina bem com o clima da festa. Leva mate, rum, guaraná e limão, e rapidamente conquistou os paulistanos.

O empresário Alex Freire, sócio de Gabriel Rochael na marca, conta que a bebida caiu no gosto de uma forma orgânica. Pouco tempo depois do Carnaval, a Xeque Mate já era encontrada em diversos bares, restaurantes e casas noturnas de São Paulo.

"No início, só os ambulantes compraram a ideia. Foi depois que os donos de bares começaram a perceber que os clientes estavam saindo dos estabelecimentos para beber Xeque Mate na rua. Aí eles passaram a vir atrás para também terem nossa bebida", conta.

O drinque do Carnaval 2024

Para o Carnaval de 2024, a dupla de empresários quer manter o posto de 'Bebida do Carnaval de São Paulo' e aposta em uma parceria estratégia: se uniu a uma empresa de gelos saborizados e que duram mais tempo chamada Coco Leve.

A ideia central é oferecer aos foliões a praticidade de beber um drinque pronto, como a orientação dos criadores do Xeque Mate, com gelo, no sabor gengibre e limão, em uma edição especial para a festa popular. A combinação dá um leve toque do gengibre à bebida, além de permanecer gelada por mais tempo.

LEIA TAMBÉM >>> Carnaval 2024 em SP: veja datas e horários dos blocos

As marcas fizeram acordos com distribuidores e o combo será vendido em lugares próximos a blocos a um preço sugerido de R$ 25. A versão sem o gelo, claro, continuará à disposição. O combo também estará presente em Belo Horizonte, terra natal da Xeque Mate.

“Já desenvolvemos sabores exclusivos para marcas específicas, mas se unir a uma bebida que nasceu das festas de rua para refrescar o carnaval de 2024, provavelmente o mais quente da história, me deixa bastante otimista”, afirma Pedro Henrique Lima Silva, da Coco Leve.

Alex Freire (Xeque Mate), Pedro Henrique (Coco Leve), e Gabriel Rochael (Xeque Mate).

R$ 30 milhões de faturamento

Entre janeiro e fevereiro de 2023 – época que coincidiu com o Carnaval – a Xeque Mate faturou R$ 6,5 milhões. Mas o sucesso continuou ao longo dos meses, tanto que somente em dezembro do ano passado o faturamento chegou a R$ 14 milhões.

A expectativa para o Carnaval de 2024 é atingir os R$ 30 milhões. Para a empresa mineira, a venda em Belo Horizonte ainda é a maior parte, com 60% de share do negócio, mas a cidade de São Paulo já tem 30%.

Além dos números de faturamento, a empresa se prepara para uma grande operação. A marca está pronta para produzir 5 milhões de latas da bebida. Para comparar, em janeiro do ano passado, a produção foi de 600 mil latas.

A Coco Leve, do mesmo modo, passou a produzir 1,2 milhões de gelos a mais por mês e pretende ampliar a capacidade de armazenagem de 4 milhões para 10 milhões para que não falte produto nas prateleiras.