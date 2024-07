Com moda básica, Simples Reserva chega em São Paulo

O negócio começou com uma simples camiseta básica. Virou linha dentro da Reserva, superou as metas de venda e dois anos atrás ganhou vida independente com e-commerce próprio, atacado e a primeira loja física da Simples Reserva.

Hoje presente em multimarcas do Brasil inteiro a marca de básicos parte da holding Azzas 2154, começa agora sua nacionalização também no varejo. Após inaugurações no Rio de Janeiro, São Paulo ganha uma loja no shopping Morumbi com peças masculinas e femininas.

A Simples tem 70% de sua grade composta de itens contínuos, como as camisetas e polos que passam por pequenas melhorias de acabamento a cada ano.

Simples Reserva inaugura a primeira loja em São Paulo, no shopping Morumbi. (Divulgação/Divulgação)

Já os itens posicionais ocupam 20% do portfólio, com as mesmas peças, mas com uma cor mais quente para o verão ou mais fria para o inverno. E 10% são os produtos modais, como uma camiseta de tricô, uma camisa polo atoalhada, uma jaqueta puffer, roupas com mais informação de moda, mais ligadas às tendências das passarelas.

“Chegar a São Paulo com essa experiência de loja é um passo muito importante para nós. São Paulo é a nossa segunda maior venda nos demais canais, depois do Rio de Janeiro. São Paulo tem um mercado endereçável bem relevante e representa essa primeira quebra de fronteiras da nossa própria cidade”, diz João Vitor Assunção, head da marca Simples.