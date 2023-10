Coleção de vinhos avaliada em R$ 252 milhões vai a leilão; conheça

Imagine uma adega quase infinita, com mais de 25 mil garrafas de vinho, muitas destas com rótulos valiosos. Esta é uma parte da coleção do bilionário taiwanês Pierre Chen, que irá a leilão em novembro.

“Esta é a coleção definitiva de vinhos, que chega ao mercado num momento em que o interesse global por vinhos finos provavelmente nunca foi tão grande”, disse Nick Pegna, chefe global de vinhos e bebidas espirituosas da Sotheby's, que está organizando a venda ao The Guardian. “Esta é uma adega onde cada garrafa tem uma história e onde cada vinho é o melhor que se pode desejar possuir e saborear".

Para a Sotheby's, a coleção adquirida ao longo de 40 anos é uma das adegas mais amplas e valiosas já formada.

As vendas serão divididas em cinco leilões em Paris, Londres, Nova York, Hong Kong e Beaune, considerada a capital vinícola da região da Borgonha. A casa de leilões espera arrecadar R$ 252 milhões.

Rótulos que valem mais do que ouro

Entre os destaques do leilão estão duas garrafas de 6 litros do vinho francês Domaine de la Romaneé-Conti La Tâche (1985), avaliadas em R$ 959 mil. Outro exemplar de 1999 está avaliado em R$ 656 mil.

O mesmo rótulo, com a safra de 1945, bateu o recorde de vinho mais caro já vendido. Em 2018, a Sotheby's leiloou o exemplar por R$ 2.819.016. Segundo o site World Guinness Records, a venda custou 17 vezes mais do que o preço original pedido de R$ 161.664. "Suspeita-se que o aumento no valor das garrafas seja resultado do interesse do mercado chinês por rótulos da Borgonha". A garrafa foi vendida por Robert Drouhin, patriarca da Maison Joseph Drouhin.

Outro rótulo raro é o Pétrus de 6 litros de 1982, considerado um dos vinhos mais importantes de Bordeaux. A previsão de venda é de R$ 328 mil. Além destes, haverá diversos champanhes vintage Krug e Dom Perignon por entre R$ 25 mil e R$ 35 mil a garrafa.

Chen é fundador e presidente da Yageo Corporation, empresa que fabrica componentes eletrônicos para carros, computadores e telefones celulares. Segundo a revista Forbes, o empresário está na 466ª colocação dos mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 5,5 bilhões.

Para ele, o vinho é considerado a nona forma de arte. "É a única forma de arte que se pode consumir, utilizando sentidos que outras formas de arte normalmente não envolvem, como o paladar e o olfato – e requer criatividade por parte do proprietário”.