Inovações da indústria de alimentos e bebidas serão premiadas pela FiSA

No dia 16 de outubro no Rosewood São Paulo, as premiações Fi Innovation Awards e Startup Innovation Awards, prometem eleger as melhores inovações no setor de alimentos e bebidas.

São seis empresas e 12 produtos diferentes na disputa com três categorias em cada premiação:

Produto mais inovador;

Ingrediente mais inovador;

Inovação em sustentabilidade.

“O nosso objetivo, como organizadores, é incentivar, prestigiar e celebrar as empresas e profissionais que investem tempo e recursos em P&D, homenageando e estimulando a inovação, além de contribuir para o desenvolvimento da indústria”, ressalta Diane Coelho, gerente de Negócios da Food ingredients South America (FiSA), organizadora do evento.

Inovações que prometem destaque

Extrato de acerola com 40% de vitamina C, probiótico para fortalecer a imunidade, fermento biológico turbinado, queijo provolone vegano, chantilly zero, bebida de café com proteína e whey protein concentrado de alta performance são algumas das inovações mais recentes no mercado e que tem grande potencial para serem premiadas.

Augusto Ichisato, diretor da Food Brasil, comunidade que tem a missão de conectar a indústria de alimentos, é um dos jurados que vai escolher o produto mais inovador. “Os participantes estão seguindo a tendência mundial de produtos voltados para fornecimento de proteína, sejam plant-based ou de origem animal, para facilitar o dia a dia do consumidor e, principalmente, fornecer esses nutrientes de maneira muito mais fácil, prática e rápida, sem que o consumidor precise fazer um preparo muito complicado. É só aquecer e comer, ou pegar, colocar na geladeira e beber”, revela Ichisato.

Identificando inovações de impacto real

O engenheiro de alimentos e CEO do NutriConnection, Ary Bucione, integra o Comitê de avaliação da categoria ingrediente mais inovador, que tem como missão analisar técnica e cientificamente os ingredientes apresentados pelos candidatos e definir o nível de inovação que cada um apresenta.

“É um comitê multidisciplinar composto por profissionais que possuem experiências muito variadas, o que dá credibilidade ao prêmio. Os ingredientes representam a alavanca da inovação na indústria de alimentos, bebidas e suplementos. E a premiação é um permanente estímulo ao desenvolvimento de novos produtos. Além disso, traz um reforço para a liderança do Brasil nesse setor”, declara.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), a indústria alimentícia do Brasil investe cerca de 4% de seu faturamento anual em inovações. Em 2022, o desenvolvimento de produtos com características nutricionais diferenciadas movimentou aproximadamente R$ 6 bilhões. As premiações tem o objetivo de contribuir com a perpetuação deste movimento.

