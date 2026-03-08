Coffee bar em casa: equipamentos premium indispensáveis no espaço

Tomar café é um momento de prazer para quem sabe admirar os aromas e sabores dos diferentes estilos e preparos do grão. Por isso, os amantes da bebida, os chamados coffee lovers, costumam investir em espaços de coffee bar exclusivos em casa.

Cerca de 80% deles têm um cantinho do café, de acordo com a última pesquisa Coffee Lovers, realizada pela Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), em parceria com o São Paulo Coffee Hub e o Diário de um Coffee Lover.

Então, se você está pensando em montar uma estação de café, anote as dicas da ABIC.

O que não pode faltar em um coffee bar

Antes de tudo, é preciso escolher um lugar da casa para abrigar o seu cantinho do café conforme o seu perfil. Ele pode ficar em um local mais reservado, garantindo mais tranquilidade na hora de consumir a bebida, ou em espaços de maior fluxo, pois facilita o preparo com a rotina do dia a dia.

Com o local escolhido, é o momento de selecionar um aparador ou carrinho que combine com a decoração da casa e o seu gosto, além de:

Moedor de grão

A moagem do café é uma das primeiras etapas do preparo da bebida. Ela revela sabores e aromas que ficam armazenados dentro do grão e é essencial para garantir uma excelente bebida.

Conheça mais sobre esse processo.

Segundo o levantamento da ABIC, quase 92% dos coffee lovers moem o grão em casa. Para a atividade, é possível encontrar moedores manuais ou elétricos, capazes de permitir maior ou menor envolvimento com o procedimento.

Na internet, há modelos iniciantes ou premium, que variam de cerca de R$20 até R$17 mil, como é o caso de opções elétricas profissionais.

Máquina de café

Na composição dos coffee bars, um equipamento indispensável é a máquina de café!

Ainda de acordo com o levantamento da ABIC, 53% dos amantes de café têm uma máquina de espresso, considerada um diferencial para o cantinho, que pode aprimorar a experiência de preparar o café.

Com tecnologia de alta pressão, o utensílio é classificado como uma opção de máquina de café premium porque entrega uma bebida saborosa e com cremosidade.

Já quem prefere a praticidade das cápsulas pode adquirir máquinas de café de marcas reconhecidas nacional e internacionalmente.

Xícaras especiais

Beber café é um ritual que merece ser valorizado. Por isso, vale a pena destinar xícaras exclusivas à prática.

Caso tenha alguma diferenciada em casa, a exiba em posição de destaque. Há xícaras de louças antigas que passam de geração em geração, tem as ecológicas de fibra de bambu, as de cerâmica, entre outros materiais, incluindo as de ágata, um clássico brasileiro.

E claro, o que não pode faltar mesmo é o seu café preferido. Busque pelos que recebem o Selo de Pureza e Qualidade da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) para garantir a segurança do alimento.

Fique por dentro das nossas indicações. Acompanhe a coluna da ABIC na Exame!