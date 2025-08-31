Coffee lovers: o amor pelo café que vai além do preparo

Tirar um tempinho para tomar café durante o dia já virou rotina na vida dos brasileiros, mas tem quem faça desse momento um espaço para declarar seu amor ao café, os chamados coffee lovers.

Esse grupo dá uma atenção especial ao modo de preparo e à experiência de degustar um café de qualidade. 80,2% deles têm seu cantinho do café em casa para valorizar esse período. O dado é da pesquisa Coffee Lovers 2024, realizada pela ABIC, em parceria com o São Paulo Coffee Hub.

Café é uma paixão do brasileiro

Primeiramente, é preciso destacar que o gosto pelo café é um fato no Brasil. Segundo os Indicadores da Indústria do Café da ABIC, em 2024, o país consumiu 21,9 milhões de sacas de café, um aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Nesse sentido, surge a busca por cafés com cada vez mais qualidade e tecnologia. E quem ama café mesmo quer o melhor sempre.

Para os coffee lovers, o café precisa atender critérios específicos como aroma, sabor, amargor, acidez, doçura, pureza e tipo de grão. Conheça os diferentes estilos de café.

Mas, ser um coffee lover vai muito além de apenas analisar critérios técnicos, é uma experiência compartilhada.

Uma comunidade

Não tem muita graça apreciar um café sozinho, então, uma companhia é sempre bem-vinda. Ainda mais quando ela também entende de café. Por isso, os coffee lovers formam grupos para trocar experiências e realizar compras juntos. Quase um terço deles (33,1%) adquirem seus cafés em pedidos coletivos. A busca pelo produto nos supermercados é de apenas 5,1%.

Sabe escolher bem o café

Para os amantes da bebida, o café torrado em grãos é a principal escolha, pois preserva o sabor e os aromas. E são os próprios coffee lovers que moem os grãos em casa, já que 91,6% deles têm moedor.

E, na hora de selecionar o café, as notas sensoriais são fatores essenciais. A maioria prefere um café com um gostinho de chocolate-caramelo e frutado, frutado e floral ou apenas frutado.

Origem é importante

Os cafés do Brasil têm padrões altos de qualidade, sempre monitorados pela ABIC, que garante a pureza, a melhoria, a inovação e a integração na Indústria do café. Logo, é claro que os coffee lovers buscam por cafés produzidos aqui no país. A origem preferida do café nacional é o Sul de Minas Gerais.

Ainda assim, o consumo não se limita à produção nacional. Os coffee lovers rodam o mundo atrás de outras opções tão boas quanto às do Brasil. Se engana quem acha que a origem internacional mais consumida é da Colômbia. Os coffee lovers amam, principalmente, o café da Etiópia. Apesar disso, a América do Sul tem protagonismo no cenário mundial, sendo o segundo continente que mais produz café, segundo a Organização Internacional do Café.

Mas, para ser coffee lover, o importante é gostar de conhecer mais sobre o que bebe, experimentar inovações e, acima de tudo, apreciar um bom café com muita paixão e sabores.

