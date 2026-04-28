O poder das relações pessoais: como David Grutman construiu seu império do entretenimento

Se você já viveu uma noite memorável em Miami nos últimos anos, seja para jantar no Papi Steak, almoçar no Gekkō ou celebrar na icônica LIV, passou pelo universo de David Grutman. Aos 51 anos, o empresário é o principal nome à frente dos principais destinos de entretenimento nos Estados Unidos.

Grutman de contar os detalhes da construção desse império em seu novo livro, Take It Personal: How to Succeed by Building Relationships and Playing the Long Game (Leve para o pessoal: Como prosperar construindo relacionamentos e jogando o longo jogo, em tradução livre).

Nascido em Naples, na Flórida, e formado em finanças, Grutman trocou os números do mercado tradicional pelo balcão do Biz Bistro, em Miami, onde começou como bartender. Foi ali, aos 21 anos, que ele moldou o que chama de "moeda de relacionamentos". Com a troca de conexões, adquiriu contatos e relacionamentos para construir o atual império da hospitalidade.

Hoje, ele é uma figura bastante presente em painéis de negócios nos Estado Unidos. Grutman conhece todo mundo, e todo mundo — ou melhor, qualquer pessoa importante — o conhece. O networking foi tão bem construído que ele recebeu o apelido de "Rei da noite de Miami".



Parceria com Pharrell Williamns

Grutman fundou o Groot Hospitality em 2008. A partir desse grupo, abriu casas hoje consideradas icônicas como a boate LIV e o restaurante Papi Steak. Também expandiu a influência para a hotelaria com o Goodtime Hotel (em parceria com Pharrell Williams) e para o esporte, como codiretor criativo da marca Prince.

Hoje, com o suporte da gigante Live Nation, que comprou parte da Groot Hospitality em 2019, é visto como um curador de experiências de luxo que entende que, em Miami ou em Las Vegas, o verdadeiro negócio é a gestão estratégica de comunidades e celebridades.



Nos Estados Unidos, o livro chegou às livrarias físicas e digitais no dia 14 de abril e já figura na lista de mais vendidos do The New York Times.

Leve para o pessoal: o que esperar do livro?

Take it Personal aborda, em especial, os valores essenciais que Grutman observou nas décadas de experiência para construir bons negócios. O livro explora como princípios a criação de um ecossistema, detalhes de experiência, pensamento a longo prazo e construção de networking.

O prefácio é assinado por Kim Kardashian, com quem Grutman construiu uma relação de parceria duradoura. Ele a conheceu quando ela ainda era apenas "a amiga de Paris Hilton" e, enquanto outros poderiam ignorar alguém que ainda não tinha o status de bilionária, tratou-a com o mesmo nível de atenção que dedicava às maiores estrelas da época. É o que ela mesma escreve nas primeiras páginas do livro.

O relacionamento é um exemplo do cerne do seu "jogo de longo prazo": tratar as pessoas pelo potencial e pela conexão, não pelo que elas podem oferecer no momento. Ao longo dos anos, Grutman fez o mesmo com nomes como Steve Aoki e John Summit, e apostou em carreiras quando elas ainda eram promessas.

“As pessoas esquecem que relacionamentos são a moeda real dos negócios”, escreve ele no livro. “Se você trata alguém mal, ela lembra. Se você aparece com respeito, você constrói algo que dura décadas.”

Para além das lições de negócios, Grutman também traz a construção dos negócios para um âmbito mais pessoal. Lista desde a rotina pessoal para garantir o bom andamento dos negócios até os momentos mais difíceis, como a resistência aos narcóticos em um ambiente cercado de celebridades e festas intermináveis. No livro, ele fala abertamente sobre a decisão de se tornar sóbrio para não destruir o império que construiu.

Take it Personal ainda não há data de lançamento no Brasil, mas já está disponível para Kindle pela Amazon, em inglês.