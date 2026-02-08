Como moer café em casa: a moagem ideal para cada método de preparo

Participar dos processos de preparação do café tem sido uma tendência entre os que buscam se aprofundar no universo desse alimento. Antes de ser preparado, o café passa por algumas etapas, incluindo a moagem, a qual, dependendo de como é feita, pode preservar ou anular aromas e sabores.

Nesse sentido, quase 92% dos amantes de café (aqueles que se declaram apaixonados pela bebida) moem o grão em casa, segundo a última edição da pesquisa Coffee Lovers, realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) e o São Paulo Coffee Hub.

Durante a torra do café, compostos aromáticos e saborizados são produzidos e ficam armazenados no grão. Quando ele é moído, as substâncias são liberadas e se espalham por toda a cozinha ou o cantinho de café.

Aprenda como moer café em casa

Existem diferentes formas de triturar os grãos. Por exemplo, um moedor de café elétrico evita esforço e dá praticidade à etapa de preparo, enquanto o manual, como à manivela, dependendo da marca, pode trazer mais precisão à a moagem, no entanto requer mais tempo e dedicação. Nesses equipamentos, uma vantagem é a possibilidade de regular a granulação.

Caso você não tenha um moedor, recomenda-se utilizar o liquidificador ou um mixer, sempre lembrando de fechar bem a tampa a fim de que os grãos não pulem do eletrodoméstico e evitando equipamentos que tenham sido usados com produtos muito aromáticos, como temperos e ervas.

Tipos de moagem

Ao triturar os grãos, o café pode ficar, principalmente, com três granulagens: fina, média ou grossa. Há algumas sugestões relacionando a moagem ao método de preparo, mas isso pode variar muito. As dicas são um ponto de partida para você ir testando e adequando às suas preferências.

Na moagem fina, o pó fica parecido com a espessura da farinha, o que permite o contato com a água por mais tempo. Em função disso, dependendo do método de preparo, a bebida tende a puxar o amargor porque há a liberação excessiva de compostos.

A média, com textura similar a do açúcar cristal e da areia, consegue se adaptar a diferentes modos de preparo e garante uma extração equilibrada.

Com formato de canjiquinha ou de sal grosso, a moagem grossa absorve menos água, necessitando de mais tempo para a extração de um café saboroso.

Veja qual é a melhor moagem por método

A moagem ideal de café depende do método de preparo.

A moagem fina é indicada para métodos como o turco ou ibriq e para coados de perfil mais convencional.

Ao considerar os coados no filtro de papel ou de pano, a sugestão é usar a granulação média ou média fina, permitindo que a água passe pelo pó em tempo adequado a fim de uma extração equilibrada.

A espessura média é usada nos cafés espressos, que são preparados em alta pressão e precisam de cremosidade na medida certa. Os métodos Hario V60 e Chemex utilizam esse tipo de moagem. Para a moka (italiana) também é uma boa pedida.

Já a granulação grossa é destinada a métodos de preparo com infusão, como a prensa francesa e o cold brew, café de extração a frio.

