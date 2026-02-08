Casual

Como moer café em casa: a moagem ideal para cada método de preparo

Ao ser moído, o grão revela aromas e sabores que tornam a moagem um momento especial

Café: existem diferentes formas de triturar os grãos (Ricardo Mendoza Garbayo/Getty Images)

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 10h34.

Participar dos processos de preparação do café tem sido uma tendência entre os que buscam se aprofundar no universo desse alimento. Antes de ser preparado, o café passa por algumas etapas, incluindo a moagem, a qual, dependendo de como é feita, pode preservar ou anular aromas e sabores.

Nesse sentido, quase 92% dos amantes de café (aqueles que se declaram apaixonados pela bebida) moem o grão em casa, segundo a última edição da pesquisa Coffee Lovers, realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) e o São Paulo Coffee Hub.

Durante a torra do café, compostos aromáticos e saborizados são produzidos e ficam armazenados no grão. Quando ele é moído, as substâncias são liberadas e se espalham por toda a cozinha ou o cantinho de café.

Veja o que não pode faltar no espaço dedicado à bebida.

Aprenda como moer café em casa

Existem diferentes formas de triturar os grãos. Por exemplo, um moedor de café elétrico evita esforço e dá praticidade à etapa de preparo, enquanto o manual, como à manivela, dependendo da marca, pode trazer mais precisão à a moagem, no entanto requer mais tempo e dedicação. Nesses equipamentos, uma vantagem é a possibilidade de regular a granulação.

Caso você não tenha um moedor, recomenda-se utilizar o liquidificador ou um mixer, sempre lembrando de fechar bem a tampa a fim de que os grãos não pulem do eletrodoméstico e evitando equipamentos que tenham sido usados com produtos muito aromáticos, como temperos e ervas.

Tipos de moagem

Ao triturar os grãos, o café pode ficar, principalmente, com três granulagens: fina, média ou grossa. Há algumas sugestões relacionando a moagem ao método de preparo, mas isso pode variar muito. As dicas são um ponto de partida para você ir testando e adequando às suas preferências.

Na moagem fina, o pó fica parecido com a espessura da farinha, o que permite o contato com a água por mais tempo. Em função disso, dependendo do método de preparo, a bebida tende a puxar o amargor porque há a liberação excessiva de compostos.

A média, com textura similar a do açúcar cristal e da areia, consegue se adaptar a diferentes modos de preparo e garante uma extração equilibrada.

Com formato de canjiquinha ou de sal grosso, a moagem grossa absorve menos água, necessitando de mais tempo para a extração de um café saboroso.

Veja qual é a melhor moagem por método

A moagem ideal de café depende do método de preparo.

A moagem fina é indicada para métodos como o turco ou ibriq e para coados de perfil mais convencional.

Ao considerar os coados no filtro de papel ou de pano, a sugestão é usar a granulação média ou média fina, permitindo que a água passe pelo pó em tempo adequado a fim de uma extração equilibrada.

A espessura média é usada nos cafés espressos, que são preparados em alta pressão e precisam de cremosidade na medida certa. Os métodos Hario V60 e Chemex utilizam esse tipo de moagem. Para a moka (italiana) também é uma boa pedida.

Já a granulação grossa é destinada a métodos de preparo com infusão, como a prensa francesa e o cold brew, café de extração a frio.

