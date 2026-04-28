Na corrida por IA, Dell aposta no Sul para desenhar o futuro do trabalho

A gigante Dell Technologies anunciou nesta terça-feira (28) a criação de um laboratório de design digital no Brasil voltado à pesquisa aplicada em inteligência artificial, experiência do usuário e inovação em design digital.

Inédito em toda a operação global da companhia, o espaço será instalado no novo prédio do Instituto Caldeira, em Porto Alegre, e nasce com o objetivo de integrar capacidades industriais e científicas em um ambiente colaborativo de desenvolvimento tecnológico.

A iniciativa é resultado da colaboração entre três frentes. A Dell lidera o investimento e a orientação estratégica das pesquisas. O Instituto ELDORADO ficará responsável pela execução técnica dos projetos. Já o Caldeira abrigará o laboratório em seu novo complexo de inovação, desenvolvido nos antigos prédios da fábrica Tecidos Guahyba, no Quarto Distrito — região que vem se consolidando como polo de inovação e economia criativa na capital gaúcha.

“O Brasil tem um papel cada vez mais relevante no desenvolvimento tecnológico global da companhia. Com este laboratório, reforçamos nosso compromisso de investir em pesquisa e inovação no país, contribuindo também para o fortalecimento do ecossistema local de tecnologia”, afirma Diego Puerta, presidente da Dell Technologies no Brasil.

Segundo o executivo, a criação do laboratório se insere em uma estratégia mais ampla de investimentos estruturantes em pesquisa e desenvolvimento. Presente no Brasil desde 1999, a empresa vem ampliando de forma consistente sua atuação em inovação e já mantém três centros de P&D no país.

O novo espaço será dedicado à investigação de novas abordagens em design digital, experiência do usuário e design de produtos para o ecossistema digital.

A proposta é estruturar um ambiente colaborativo em que pesquisadores do Instituto ELDORADO e profissionais de design da Dell desenvolvam estudos e experimentações capazes de orientar decisões futuras da companhia — ao mesmo tempo em que ampliam o conhecimento sobre práticas, processos e tendências em design, com potencial de impacto que extrapola o contexto corporativo.

“Essa iniciativa reforça o papel do Instituto ELDORADO como parceiro estratégico em projetos de pesquisa aplicada de alto impacto, conectando ciência, indústria e inovação em escala global”, afirma Roberto Soboll, superintendente do instituto.

Duas linhas de pesquisa

O laboratório inicia suas atividades com duas frentes principais.A primeira é voltada à inovação em design de produtos, com foco em entender como será o ambiente de trabalho no futuro. Os estudos devem investigar como as pessoas trabalharão nos próximos anos, quais dispositivos serão utilizados e como a colaboração entre profissionais tende a evoluir em ambientes cada vez mais digitais.

A segunda linha envolve o uso de inteligência artificial aplicada ao motion design, explorando como a tecnologia pode contribuir para criar experiências visuais e interativas voltadas aos clientes da empresa — como animações de produtos em sites, interfaces digitais e recursos utilizados em assistentes virtuais.

“A proposta é criar um ambiente colaborativo onde pesquisa, design e tecnologia possam trabalhar de forma integrada para explorar novas experiências digitais e conceitos de produto”, afirma Justin Lyles, vice-presidente sênior de Design da Dell Technologies.

O projeto também reforça a posição do Brasil dentro da estratégia global da companhia. Este será o primeiro laboratório da Dell focado na integração entre design e inteligência artificial em toda a sua operação global — e o segundo laboratório de design da empresa nas Américas, sendo o primeiro localizado no Texas, nos Estados Unidos.

Em paralelo ao avanço das pesquisas em IA, a empresa destaca a necessidade de investir na formação de talentos para sustentar a evolução do setor. O espaço foi concebido não apenas para impulsionar pesquisas, mas também para promover atividades de treinamento e capacitação profissional, com o objetivo de fortalecer o ecossistema de inovação brasileiro.

“Para capturar todo o potencial da IA, é fundamental avançar na capacitação da força de trabalho, com programas de treinamento e certificação que preparem profissionais para esse novo contexto. Ao atuar em parceria com instituições de ensino e iniciativas governamentais, buscamos contribuir, a partir do Brasil, para a formação de um ecossistema diverso e preparado, capaz de impulsionar tanto o setor público quanto o privado”, afirma Puerta.

Impacto no ecossistema

Com a instalação do laboratório, o Instituto Caldeira passa a conectar uma das principais empresas globais de tecnologia a um centro de pesquisa aplicada, ampliando oportunidades de colaboração e formação de talentos. A iniciativa também expande as possibilidades de interação com as mais de 560 organizações que fazem parte da comunidade do hub.

O Caldeira reúne atualmente 132 empresas residentes e, em cinco anos, já promoveu mais de 1.300 atividades, somando 371 mil visitas. Instalado em um complexo de 55 mil metros quadrados, o hub atua na articulação do ecossistema e no desenvolvimento de negócios e talentos. Desde 2022, 432 startups passaram por seus programas, enquanto iniciativas educacionais impactaram mais de 100 mil jovens, com mais de 450 contratações realizadas.

A criação do laboratório também contribui para consolidar Porto Alegre e o Rio Grande do Sul como parte relevante do eixo de inovação do país, ao integrar talentos, pesquisa e iniciativas empresariais em um ambiente conectado às demandas nacionais e globais.

“Projetos como este mostram como o Brasil pode avançar na geração de inovação a partir da conexão entre empresas e pesquisa aplicada. O Caldeira foi estruturado para criar esse tipo de ambiente, capaz de atrair iniciativas de maior densidade tecnológica e com potencial de impacto que vai além do contexto local”, afirma Pedro Valerio, diretor executivo do Instituto Caldeira.

Quem são os parceiros

A Dell Technologies é uma companhia global que fornece infraestrutura tecnológica essencial para que organizações e indivíduos construam seu futuro digital, com um portfólio amplo de tecnologias e serviços voltados à era da inteligência artificial.

O Instituto Caldeira é um hub de inovação sediado em Porto Alegre que conecta empresas, startups, investidores, universidades e o setor público para impulsionar a nova economia.

Já o Instituto de Pesquisas ELDORADO, com mais de 25 anos de atuação, é referência em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. A instituição desenvolve soluções para setores como tecnologia da informação e comunicação, automotivo, agro, energia, óleo e gás, saúde e indústria 4.0, com presença em Campinas, Manaus, Porto Alegre e Brasília, e atuação em áreas como microeletrônica, hardware, software, testes, certificações e capacitação tecnológica.