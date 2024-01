Clube de luxo em São Paulo terá praia artificial, piscina para surf e taxa de R$ 600 mil

Aproveitar uma praia na capital paulista pode virar realidade até o final de 2024. Pelo menos, é o que pretende o São Paulo Surf Club, projeto da empresa de investimentos JHSF. O clube promete uma piscina de ondas, praia artificial, spa, academia e quadras de beach tennis.

Localizado em frente à Ponte Estaiada, no Brooklin, o clube é descrito pelos idealizadores como “exclusivo e reservado para membros” que afirmam oferecer uma das “melhores out of ocean surfing experiences internacionais”. A prática será possível por meio da tecnologia Perfect Swell, da American Wave Machines. A piscina tem 220 metros de extensão e ondas de até 22 segundos de duração.

A proposta é a mesma do Boa Vista Village Surf Club, inaugurado em julho em Porto Feliz, São Paulo, pela JHSF. Para o novo projeto na capital, a ideia é oferecer uma experiência “real” de beira de praia. Os idealizadores descrevem o projeto como capaz de recriar a mesma “atmosfera e ambiente para banhos de sol, jogos e todas as práticas de areia”.

O clube também vai oferecer um lounge, com restaurante e bar, além de vistas para a praia, a piscina de surf e a cidade de São Paulo. Um ambiente externo com cadeiras, guarda-sóis e piscinas descobertas também estará disponível.

Entre os outros espaços do São Paulo Surf Club, estão um spa completo com massagem, sauna, pilates, piscina semiolímpica coberta e uma academia com equipamentos de última geração.

Membros poderão usar quadras de tênis cobertas e descobertas, quadras de beach tennis à beira da piscina para prática de surf, e quadras de squash, pickleball e poliesportiva.

Os títulos de sócios já estão disponíveis. A taxa de assinatura familiar fica em torno de R$ 900 mil para titular, cônjuge e 3 dependentes de até 35 anos, com anuidade de aproximadamente R$ 25 mil. Já a assinatura individual é de aproximadamente R$ 600 mil válido para um titular, com anuidade de aproximadamente R$ 25 mil.