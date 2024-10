Casa na praia ou resort? Para responder, Grupo Carnaúba cria clube flexível com direito a kitesurf

Maresia, IPTU, gastos com manutenção e limpeza… Ter uma casa na praia pode ser uma verdadeira dor de cabeça. Para o Grupo Carnaúba, vale mais a pena investir em um título patrimonial.

A holding de investimentos imobiliários está empenhada em transformar a região do Preá, no Ceará, em um dos principais destinos turísticos do país. Seu mais novo desenvolvimento apela para o público que pode estar em dúvida entre casa ou resort. E mais: para os amantes do kitesurf.

No último dia 19, o Grupo oficializou a entrega das primeiras casas do Carnaúba Wind House, beach club localizado na Praia do Preá.

Flexibilidade é a palavra chave

O clube já vendeu mais de 200 títulos da primeira fase, que dão direito a hospedagem e custam entre R$ 236 mil e R$ 725 mil.

O sócio e seus dependentes podem utilizar o Carnaúba Wind House por até oito semanas ao longo do ano e com mensalidades entre R$ 600 e R$ 2400.

O Grupo desenvolveu um modelo de funcionamento sem restrição de datas ou casas preestabelecidas .

O sistema de reservas será no formato ‘first come, first serve’ , dando prioridade aos sócios, com flexibilidade de até 13 meses de antecedência para escolher a acomodação desejada.

A ideia é permitir que os sócios tenham um destino turístico com estadia garantida, sem todas as complicações que uma casa na praia traz.

O que tem no Carnaúba Wind House?

Nesta primeira fase foram entregues sete bangalôs. O projeto total tem aproximadamente 200 acomodações em 95 edificações previstas para o final de 2027.

Segundo o Grupo Carnaúba, a estrutura do resort tem 5 estrelas, incluindo comodidades como:

Spa

Beach club

Academia

Restaurantes

Wind mall

Kids camp

Business hub

Quadras de tênis

Beach tennis.

“Esse é um produto imobiliário inovador, versátil e sem preocupação com manutenção ou administração do imóvel. Uma oportunidade única de ter uma casa de alto padrão, em um lugar paradisíaco e com a melhor experiência para quem pratica ou não o kitesurf”, afirma Julio Capua, cofundador do Grupo Carnaúba.

O lugar é ideal para o kitesurf

Não é só a facilidade que está incluída nos principais argumentos para venda do Carnaúba Wind House. O segredo mesmo, segundo o Grupo, é a inclusão do esporte como foco da experiência.

Com sete a nove meses de vento no ano, a região do Preá é conhecida como o melhor pico do mundo para a prática do kitesurf.

O beach club disponibiliza aos hóspedes:

Kite club operado pelo Rancho do Kite, considerada a maior escola de kite das Américas

Expedições incríveis de kitesurf em viagens de 4 a 10 dias

Até o design dos bangalôs é inspirado nas pipas do esporte.

Investimento de peso

O Grupo Carnaúba adquiriu, em 2022, 12 milhões de metros quadrados de terrenos na região do Préa, com 4,2 quilómetros de frente-praia.

O investimento total projetado na região é de mais de R$ 4 bilhões até 2034, com cerca de R$ 250 milhões já investidos no Carnaúba Wind House.

O clube ocupa um espaço de 113 mil metros quadrados e gera cerca de 600 empregos, sendo 150 diretos e 450 indiretos.

“O objetivo do Grupo Carnaúba de tornar o Preá em um dos principais destinos turísticos do país, de forma sustentável e planejada, ganha força com a entrega do Carnaúba Wind House”, conclui Julio.

