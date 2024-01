Conheça 5 praias para surfar (sem ser no litoral)

Ainda que o litoral não esteja tão longe da cidade de São Paulo, as piscinas de ondas se tornaram um atrativo para os paulistanos que surfam. Com isso, incorporadoras passaram a incluir este atrativo em seus empreendimentos. Confira cinco empreendimentos com piscinas de ondas no Estado de São Paulo que já estão prontas e em fase de construção.

Beyond The Club

Beyond The Club São Paulo: lazer dentro da capital paulistana

O Beyond The Club São Paulo será um complexo para prática de esportes, como o surfe, com centro de bem-estar e boa gastronomia. Vai ficar no bairro de Santo Amaro, ao lado da Ponte Transamérica da Marginal Pinheiros, onde ficava o Hotel Transamérica. E a uma distância de apenas 15 minutos de carro da Faria Lima, símbolo do mercado financeiro do país.

A entrega do empreendimento está prevista para o primeiro semestre de 2025. O complexo contará com mais de 100 mil metros quadrados. O projeto arquitetônico é da aflalo/gasperini arquitetos e quem assina o projeto de interiores é Gui Mattos.

No projeto do Beyond The Club São Paulo consta a maior e mais potente piscina com ondas artificiais do mundo, com a tecnologia da espanhola Wavegarden, empresa líder no segmento. A piscina terá uma área aproximada de 28.000 metros quadrados.

A areia é de mineradora e esquenta menos do que a da praia. A piscina terá ondas para todos os níveis, inclusive as mais altas, para os mais avançados, com reprodução do barulho do mar. Lá também funcionará uma escola de surfe.

No total a praia paulistana comportará 900 surfistas por dia, que poderão usufruir dos 24 tipos de ondas geradas por 62 motores, capazes de criar uma onda a cada quatro segundos. As pranchas dos sócios poderão ficar guardadas em um depósito local.

São Paulo Surf Club

Boa Vista Village: expansão da Fazenda Boa Vista, com piscina para prática de surfe, do grupo JHSF

O projeto da empresa de investimentos JHSF promete um clube com piscina de ondas, praia artificial, spa, academia e quadras de beach tennis.

Localizado em frente à Ponte Estaiada, no Brooklin, o clube é descrito pelos idealizadores como “exclusivo e reservado para membros” que afirmam oferecer uma das “melhores out of ocean surfing experiences internacionais”. A prática será possível por meio da tecnologia Perfect Swell, da American Wave Machines. A piscina tem 220 metros de extensão e ondas de até 22 segundos de duração.

A proposta é a mesma do Boa Vista Village Surf Club, inaugurado em julho do ano passado em Porto Feliz, São Paulo, pela JHSF. Para o novo projeto na capital, com previsão de entrega para este ano, a ideia é oferecer uma experiência “real” de beira de praia. Os idealizadores descrevem o projeto como capaz de recriar a mesma “atmosfera e ambiente para banhos de sol, jogos e todas as práticas de areia”.

Os títulos de sócios já estão disponíveis. A taxa de assinatura familiar fica em torno de 900.000 reais para titular, cônjuge e 3 dependentes de até 35 anos, com anuidade de aproximadamente 25.000 reais. Já a assinatura individual é de aproximadamente 600.000 reais válido para um titular, com anuidade de aproximadamente 25.000 reais.

Fazenda da Grama

m Itupeva, a 60 quilômetros de São Paulo, a Fazenda da Grama criou uma praia artificial com 700 metros de extensão, areia que não esquenta e ondas de até 2 metros a cada oito segundos, ao custo de 180 milhões de reais. O diferencial do condomínio, que anda lotado desde que começou a pandemia, tem ajudado a catapultar as vendas de novos lotes.

Como na Fazenda Boa Vista, dá para adquirir só o terreno ou encomendar uma casa concebida, por exemplo, pelo renomado arquiteto Thiago Bernardes. Não sai por menos de 7,3 milhões de reais.

Estima-se que apenas 30% dos moradores praticavam surfe até a inauguração da praia artificial. Os 70% restantes, afirma a incorporadora responsável, são adeptos do lifestyle praiano que estariam iniciando as primeiras manobras sobre as ondas — difícil acreditar que não haja pelo menos um condômino que não dê bola para o esporte.

O “mar” do complexo se espalha por 28.000 metros quadrados. Ao todo, são 30 tipos de ondas, a começar pelas tubulares, ideais para manobras de surfe.

Quem está começando no esporte pode contar com as famosas marolas. A empresa responsável pela tecnologia envolvida é a espanhola Wavegarden Company.

Fazenda Vista Verde

Fazenda Vista Verde

Araçoiaba da Serra, a cerca de 2 horas da cidade de São Paulo, será o endereço de um dos mais novos lançamentos de luxo do país. Chamado de Fazenda Vista Verde, o empreendimento é tocado pela Luan Investimentos e tem orçamento que pode chegar a R$ 350 milhões.

Em entrevista exclusiva a EXAME Casual, Adrian Estrada, CEO da empresa, conta alguns detalhes do projeto que vai ter terrenos a partir de 2.000 metros quadrados para a construção de mansões, piscina com ondas e até uma vinícola com bebidas assinadas pelo grupo Vik, do Chile. A marca chilena inclusive vai assinar um hotel que ficará dentro do complexo, o primeiro da rede do Brasil.

Alphaville

O projeto da piscina para prática de surfe faz parte de um clube que será instalado em um bairro planejado em parceria entre a Ekko Group, a gestora Cartesia Capital e a The Peak, empresa de projetos de piscinas de ondas.