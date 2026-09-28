Ministério da China diz que 'anonimato' das criptomoedas é ilusório

O Ministério de Segurança Estatal (MSS) da China publicou um texto nesta segunda-feira, 28, afirmando que as criptomoedas não estão "além do alcance da lei" e que o "anonimato" do blockchain é apenas uma ilusão.

Segundo o órgão, a percepção de que as transações com criptomoedas permitem ocultar completamente a identidade dos usuários é equivocada. O MSS afirma que a tecnologia blockchain mantém os registros das operações e que esses dados podem ser analisados para identificar os envolvidos e acompanhar a movimentação dos recursos.

O ministério também alertou para o uso de moedas virtuais em atividades criminosas. Entre os riscos citados estão lavagem de dinheiro, transferências de recursos obtidos por meio de fraudes telefônicas, jogos de azar online e contrabando, além de ataques hackers em que criminosos exigem pagamentos em criptomoedas.

De acordo com o MSS, as moedas virtuais também podem ser utilizadas em atividades de espionagem.

Rastreabilidade do blockchain

A afirmação sobre a falta de anonimato se baseia, segundo o ministério, no funcionamento da própria blockchain. As transações são registradas de maneira pública na rede descentralizada e os dados registrados não podem ser apagados ou modificados.

Embora os endereços das carteiras sejam apresentados como sequências de caracteres, isso não significa que a identidade do usuário permaneça permanentemente oculta.

O MSS acrescentou que operações de conversão entre criptomoedas e moedas tradicionais, assim como transações realizadas por meio de plataformas e interfaces de pagamento, podem deixar outros registros digitais, como informações sobre dispositivos e endereços de IP.

A manifestação ocorre em um país que mantém uma política restritiva em relação às criptomoedas. Em 2017, a China proibiu Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs, na sigla em inglês) e determinou o fechamento das corretoras cripto no país.

Já em 2021, a China também proibiu a mineração de bitcoin e declarou ilegais as atividades relacionadas às criptomoedas no país.

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