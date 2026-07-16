Piscinas de ondas ganham espaço no Brasil — e Ronaldo entra na onda

Empresário desde o fim da carreira nos gramados, com investimento em clubes de futebol, Ronaldo Nazário amplia sua atuação em outro segmento: o de experiências de lazer. O ex-jogador é um dos sócios do Reserva Beach Club, empreendimento em desenvolvimento em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, que terá como principal atração uma piscina de ondas para a prática de surfe.

O projeto acompanha um movimento que vem ganhando força no Brasil. Nos últimos anos, empreendimentos com piscinas de ondas passaram a atrair incorporadoras, clubes e investidores interessados em atender um público que busca esportes e lazer sem depender da proximidade com o litoral. A tecnologia, antes restrita a parques temáticos, hoje integra projetos imobiliários e complexos voltados ao uso recorrente.

No Reserva Beach Club, a piscina ocupará mais de 25 mil metros quadrados e utilizará a tecnologia SurfLoch, desenvolvida pelo engenheiro americano Tom Lochtefeld. O sistema pneumático, sem peças mecânicas submersas, promete gerar ondas de até 2,1 metros de altura em quatro níveis de dificuldade, do iniciante ao profissional. Segundo a empresa, será a primeira instalação da tecnologia no Brasil.

O empreendimento ocupará uma área de aproximadamente 169 mil metros quadrados. Além da piscina principal, o projeto prevê piscina infantil de ondas, piscina coberta, bar molhado e um rio lento de 1,3 quilômetro que percorre parte do complexo.

"O brasileiro está valorizando cada vez mais experiências que proporcionem qualidade de vida, conexão e momentos especiais. O Reserva Beach Club nasce justamente para atender essa demanda", diz Ronaldo.

Além das atrações aquáticas, o clube reunirá academia, quadras de beach tennis, padel e tênis, skate park, simulador de esqui indoor, arena de lutas e campo de futebol. A proposta é funcionar como um destino de lazer e prática esportiva para uso frequente.

Reserva Beach Club: serão comercializados 300 títulos patrimoniais, com valores a partir de R$ 1 milhão (Divulgação/Divulgação)

Clube de tênis terá Ronaldo como anfitrião

Dentro do empreendimento será instalado o Galacticos House, clube de tênis que leva a assinatura do ex-jogador. O espaço contará com nove quadras em diferentes pisos, arena com capacidade para até 3 mil pessoas, tecnologia de análise de desempenho e robôs para treinamento.

A sede social terá adega, rooftop, galeria de arte e charutaria. Segundo os responsáveis pelo projeto, serão comercializados 300 títulos patrimoniais, com valores a partir de R$ 1 milhão.

"Ter o Ronaldo como sócio vai muito além da visibilidade. Ele tem um olhar sobre a experiência esportiva que participa das decisões do projeto", afirma Maurício Gariglia, CEO da BR Soho, incorporadora responsável pelo empreendimento.

Segundo a BR Soho, o Reserva Beach Club tem entrega prevista para o verão de 2026. O empreendimento faz parte de uma nova geração de clubes que aposta em piscinas de ondas como elemento central da experiência. Ao combinar surfe, gastronomia, esportes e áreas de convivência em um único espaço, esses projetos buscam atender a uma demanda crescente por opções de lazer próximas aos grandes centros urbanos.