Ray-Ban Meta lança nova geração e modelo focado em áudio no Brasil

A Ray-Ban e a Meta renovaram o portfólio de óculos inteligentes com duas frentes de produtos na última sexta-feira. O primeiro é o Ray-Ban Meta Gen 3, que pela primeira vez incorpora a armação Aviator à tecnologia de IA e câmera. O segundo é o inédito Ray-Ban Meta Audio, modelo desenvolvido para a experiência sonora open-ear cotidiana, sem câmeras.

A expansão reposiciona a categoria de óculos inteligentes no Brasil e combina a elas as lentes adaptáveis Transitions, em novas opções de grau com a tecnologia Blayzer e Scriber Optics. A Ray-Ban entra com o estilo e durabilidade das armações, a Meta, com a tecnologia.

O modelo Gen 3 já chegou às lojas físicas e e-commerce oficial da Ray-Ban e da Meta no dia 24 de setembro, com preços a partir de R$ 3.699,00. Já o Ray-Ban Meta Audio chega ao mercado no mês de novembro, com valores a partir de R$ 2.899,00.

Estilo e tecnologia em um só lugar

A novidade da vez é o Ray-Ban Meta Audio, um modelo pensado para quem busca assistência por voz, chamadas de áudio e música com discrição, sem o recurso de registro em foto e vídeo. Por não carregar o módulo de câmeras, a linha apresenta a armação mais leve de toda a coleção, com bateria ampliada e foco no conforto para uso diário contínuo.

A linha sonora resgata dois clássicos do design. Um deles é o Clubmaster, um ícone dos anos 1950 e 1960 com corte browline, que ganha microfones direcionais e autofalantes open-ear de alta definição integrados ao acabamento de acetato. O outro é o Burbank, com silhueta quadrada vintage dos anos 1960, relançado em 2021, que une o acetato à inteligência artificial sonora.

O Ray-Ban Meta (Gen 3), por sua vez, traz evoluções técnicas substanciais em relação à geração anterior. O dispositivo conta com câmera 3K Ultra HD para captura de fotos de alta resolução hands-free e vídeo em 1080p, além de um conjunto de seis microfones com cancelamento de ruído e um novo botão de ação configurável para acionar a Meta AI instantaneamente.

Ambos os modelos contam com até 9 horas de autonomia de bateria e ponteiras flexíveis para ajuste ergonômico. A Meta AI embarcada também permite interações visuais e em tempo real: o usuário pode apontar a visão do óculos para traduzir placas e cardápios, pedir recomendações locais de restaurantes e criar lembretes diários.

O marco de estilo da Gen 3 é a chegada do Aviator, desenhado originalmente em 1937 e transformado em símbolo de estilo pop. Pela primeira vez, a estrutura de metal do modelo abriga câmera, microfones e áudio imersivo sem perder a silhueta clássica. Para o lançamento, a marca apresenta uma edição limitada no tom Milky Warm Beige com lentes Transitions® Gen S Brown.

Além do Aviator, a coleção Gen 3 abrange o tradicional Wayfarer e introduz a nova armação Zena, de formato gatinho geométrico.