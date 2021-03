Cinco drinques com saquê para aproveitar o feriado de Carnaval (em casa)

Excepcionalmente este ano, fevereiro não terá os famosos bloquinhos e trios elétricos nas ruas e as escolas de samba nas avenidas. Shows virtuais tomarão conta do carnaval tradicional, e com este cenário a Azuma Kirin preparou algumas sugestões de drinques para animar o feriado.

Drinque Junto e Misturado

400 ml de saquê Azuma Kirin Dourado

3 colheres de açúcar

Frutas da estação picadas em cubos

Modo de preparo:

Coloque gelo em uma jarra e adicione o saquê Azuma Kirin Dourado e as frutas da estação picadas. Sirva bem gelado. Rende 4 copos.

Drinque Fica Sussa

-

70 ml de saquê Azuma Kirin Dourado

100 ml de mix de maracujá*

Água de coco

Cravo da índia

5 colheres de açúcar

Gelo

Modo de preparo:

Complete o copo com gelo, adicione os ingredientes nas dosagens sugeridas, saquê Dourado, mix de maracujá* e complete o copo com água e coco. Misture com uma colher longa. Decore e aromatize o copo com ramo de alecrim.

*Mix de maracujá: 100ml de polpa de maracujá, 5 colheres de açúcar e 10 cravos da índia. Bata tudo no liquidificador e coe.

Saquê Tonic

-

Taça ballon ou grande

70 ml de saquê Junmai

20ml laranja Bahia

Água Tônica

Modo de preparo:

Complete a taça com gelo, adicione os ingredientes sequencialmente nas dosagens sugeridas, saquê Junmai, suco de laranja bahia e água tônica. Misture os ingredientes com uma colher longa. Decore e aromatize a taça com casca de laranja e canela em pau.

Saquê Tea

-

50ml de saquê Soft

100ml Chá Mate

15 ml de Limão Tahiti

Modo de preparo:

Em um copo longo, complete-o com gelo, adicione o saquê soft, chá mate e suco de limão. Misture todos os ingredientes com uma colher longa. Decore e aromatize a borda do com uma fatia de limão tahiti

Saquê na Latinha

-

Para quem deseja um drinque refrescante, sem ter que se dedicar à coquetelaria, a Azuma oferece o Sparkling, bebida pronta, levemente gaseificada, feita à base de saquê da marca. São três sabores: original, pêra e grapefruit.