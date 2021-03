Saudades de aglomerar no Carnaval? Confira blocos e shows online pelo país

Foi-se o tempo em que era possível beber cervejas direto da lata sem a preocupação de ter que desinfetá-las com álcool. Com a pandemia, pela primeira vez no Brasil o carnaval foi adiado do calendário oficial. Porém, blocos de carnaval, artistas e foliões não dão o braço a torcer e pretendem comemorar o feriado dentro de casa, com festas online.

Sabemos que comemorar dentro de casa, sem os amigos e as festas nas ruas não são comparáveis. Mas, em tempos pandêmicos, a Casual selecionou eventos e iniciativas que podem ser comemoradas com segurança.

TRIO: Ivete, Claudia e Você

Famosas por puxarem os trios elétricos pelas ruas de Salvador, Ivete Sangalo e Claudia Leitte trocam os carros gigantes por carros elétricos da Audi em live neste sábado (13) às 17h30 no canal Multishow.

Maria Bethânia faz neste sábado sua 1ª live

Neste sábado, 13, às 22h, Bethânia faz sua primeira apresentação online com transmissão exclusiva na plataforma GloboPlay, que terá sinal aberto para não assinantes.

Em dezembro, em entrevista ao Estadão, Bethânia disse que, para ela, o formato era "difícil". "Sou uma artista que precisa de uma resposta, sou mais de palco, mais de resposta imediata, ouvir, sentir o calor da plateia."

Apesar de ter encontrado um meio de fazer, confessa, sentirá a ausência da plateia. "Não será um show, não mandei fazer roupa. O público não estará ali, é mentira, é falso eu fingir que está. Estará longe. Faltará o calor, o olhar. Farei quente, estou animada, mas dentro dessa realidade."

Bloco da Preta

Tradicional, o Bloco da Preta promete agitar o domingo, 14, de carnaval em live que será transmitida no canal do Youtube da cantora Preta Gil.

O show terá início às 16h e será realizado em um local com vista para a Baía de Guanabara, com participações de Alcione, Tereza Cristina e Mumuzinho.

Live do Bell Marques

O ex-vocalista do Chiclete com Banana, também terá live no domingo de carnaval. Chamada de "Carnaval do Camaleão", a live, que será transmitida no canal do Youtube do cantor baiano, terá o mesmo nome do tradicional bloco de Bell Marques em Salvador.

A apresentação tem início marcado para às 16h e terá um repertório de sucessos da época do Chiclete com Banana, como "Diga que valeu", "Menina me dá seu amor" e "Não vou chorar".

Reprise de desfiles

Nas noites de sábado e domingo, a Globo vai reprisar desfiles que marcaram época nos sambódromos do Rio e de São Paulo. O "Vale a Pena Ver de Novo" carnavalesco privilegiou desfiles mais recentes de São Paulo - como o da Rosas de Ouro em 2005 (Mar de Rosas, injustiçado em um 7.º lugar) e o campeão da Vai-Vai em 2008 (Acorda Brasil! A saída é ter esperança, sobre o poder da educação).

No Rio, um novo público poderá revisitar o delírio futurista de Fernando Pinto na Mocidade Independente (Ziriguidum 2001, um carnaval nas estrelas, campeão em 1985) e o protesto de Joãosinho Trinta no clássico Ratos e Urubus, larguem a minha fantasia, desfile sobre o lixo físico, mental e espiritual da sociedade brasileira. O cortejo da Beija-Flor, vice-campeão, foi eternizado pela imagem do Cristo mendigo, que desfilou coberto, censurado, com a faixa "Mesmo proibido, olhai por nós".

O carnavalesco Milton Cunha e o ator Aílton Graça vão apresentar o programa que vai embalar a folia dos telespectadores da Globo, que poderão escolher, de casa, o campeão em votação na internet. Em suas redes sociais, a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) também promete transmitir um total de 34 desfiles do Grupo Especial e do Grupo de Acesso em maratona festiva até o dia 15 .

Festival Tô Me Guardando

A programação conta com 380 atividades, entre instalações artísticas em São Paulo, apresentações onlines, atividades em espaços culturais e apresentações de blocos carnavalescos nas redes sociais. O Festival acontece de 12 a 28 de fevereiro.

Na noite de sexta-feira, dia 12, o Bloco Afro Ilú Obá De Min abre as festividades no mesmo trajeto que o cortejo toma todos os anos. Da Avenida São Luís à Praça Ramos de Azevedo, serão projetados vídeos com imagens de desfiles passados e um telão de LED, acoplado a um carro de som, até o Largo do Paissandu. Ainda na sexta-feira, às 20h, o Bloco Pilantragi abre as apresentações virtuais.

“É um Carnaval possível no momento em que vivemos”, comenta o Secretário de Cultura da Cidade de São Paulo, Alê Youssef. “Hoje, o mais importante é resguardar a saúde dos milhares de profissionais envolvidos na festa e dos foliões. Inspirados pela letra do mestre Chico Buarque, estamos nos guardando para quando o Carnaval chegar”, explica o Secretário sobre a iniciativa.

Bloco Casa Comigo

Um dos maiores blocos de rua de São Paulo, criou o projeto ‘Carnaval Vem de Dentro’. Com lançamento na semana passada, o projeto conta com uma websérie de 3 episódios além de uma música e de um videoclipe inédito.

Fernanda Toth, uma das fundadoras do bloco, comenta que 2021 será um ano para se comemorar com segurança. “Vamos fazer uma campanha de conscientização, uma frente por um carnaval responsável, com a mensagem de que esse ano precisamos cumprir nosso dever como cidadão de segurar a onda e não sair às ruas. Mas isso não quer dizer que não podemos curtir o Carnaval. Porque o carnaval está dentro de todo brasileiro, e pode ser curtido onde estivermos”.

Rio de Janeiro

Ainda que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, tenha descartado a possibilidade de o carnaval deste ano ser comemorado em julho, como era aventado por algumas escolas de samba. Blocos de rua e escolas de samba cumprirão o calendário oficial de forma online.

Estação Primeira de Mangueira

Após lançar uma coleção de roupas em parceria com a marca carioca Reserva, a Estação Primeira de Mangueira preparou um "Viradão do Carnaval Verde e Rosa", com lives nos dias 14, 15 e 16, às 15h.

A escola vai seguir com a disputa para definir qual samba será cantado em 2022 sobre a homenagem a três ícones da escola: a poesia de Cartola, o canto de Jamelão e a dança de Delegado, lendário mestre-sala da agremiação. Num enredo de três baluartes homens, a Estação Primeira recebeu um recorde de sambas compostos por mulheres - das 51 músicas concorrentes, 11 são assinadas por compositoras.

"A Mangueira não desfila só no carnaval, a Mangueira desfila 365 dias por ano, porque tem todo o trabalho social que fundamenta a essência da escola. A Mangueira é muito mais do que uma escola de samba, é uma escola de vida", afirma Moacyr Barreto, vice-presidente de projetos especiais da agremiação. "Estamos celebrando a vida, mostrando que escola de samba é um quilombo de resistência do dia a dia."

A collab entre a Mangueira e a Reserva destinará toda a renda para comunidade, que devido ao cancelamento dos desfiles, terão menos 800 empregos gerados. A collab entre a Mangueira e a Reserva destinará toda a renda para comunidade, que devido ao cancelamento dos desfiles, terão menos 800 empregos gerados.

Amigos da Onça

Com nove anos de história, o bloco comemora seu aniversário com uma live no YouTube a partir das 21h, com repertório que vai das marchinhas de carnaval ao Axé, passando por Mamonas Assassinas.

Cordão do Boitatá

Outro bloco que tem motivos para comemorar este ano é o Cordão do Boitatá. Com 25 anos de história, o bloco fará uma live no domingo (14) a partir das 15h através do canal do YouTube, a gravação acontecerá no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro.

Nas ladeiras de Olinda

Para 2021, uma das principais troças de Olinda, em Pernambuco, o Cariri preparava uma grande festa para comemorar os seus 100 anos de fundação. O bloco, que abre os festejos na madrugada de domingo, sai todos os anos com a chave prateada pelas ladeiras da cidade histórica.

Hilton Santana, diretor de comunicação do Cariri, fala que mesmo com a tristeza do momento, a troça vai preparar 3 dias de festa online trazendo o frevo para dentro da casa das pessoas.

No sábado (13), um show com quatro grandes orquestras de frevo esquenta os foliões. No domingo (14), às 4 horas da manhã, o Cariri vai estar, ao vivo, acordando os foliões para o carnaval. Na segunda, um show com o maestro Spock festeja os 100 anos da troça.

Flerte online

Carnaval tem música, calor e muito flerte. Mas em tempos de pandemia, como ficam os romances? O aplicativo de relacionamentos Tinder, irá promover um evento com apresentações de carnaval no universo dos jogos, o CarnaTinder. A festa virtual, hospedada no servidor Cidade Alta do GTA contará com apresentações ao vivo de Luísa Sonza, Giulia Be e Léo Santana.

Dentro da festa, os participantes poderão participar de missões interativas, prêmios e ativações surpresa (como o carro de declaração, em que jogadores podem alugar o veículo para declararem amor a qualquer match dentro da Cidade Alta). Além disso, quem estiver no jogo terá acesso ao Tinder, e poderá usar o aplicativo para dar match com outras pessoas no evento.

(Com informações da Agência Brasil e Estadão Conteúdo)