Churrasco no varal: saiba como preparar essa saborosa técnica

Para os fãs de churrasco, novas técnicas são um saboroso desafio e o tempo de preparo, motivo extra para reunir família e amigos. O Churrasco no Varal é sucesso nos eventos voltados à paixão nacional, que vem tomando proporções de grandes festivais pelo país.

A técnica de "churrasquear" consiste, basicamente, em assar os cortes a certa distância da brasa, pendurando-as por correntes e arames - em uma estrutura como um varal. O cozimento lento confere suculência e maciez inigualáveis, assando as peças por inteiro.

Preparo

Para fazer o churrasco de varal é necessário que se monte uma estrutura de onde as peças serão penduradas por ganchos e correntes. A estrutura pode ser reutilizada, compondo a área de churrasco permanentemente.

Outra particularidade da técnica é o uso da lenha, garantindo calor constante e conferindo um sabor defumado aos assados. A regra é a mesma do fogo de chão: usar lenhas de árvores frutíferas para fazer a brasa no chão, mantendo o fogo constante.

O carvão pode ser usado como complemento para segurar a temperatura do fogo. O tempo de preparo varia bastante e pode levar até 10 horas, de acordo com o tipo de carne, tamanho da peça e condições climáticas, entre outros aspectos.

"A preparação do churrasco no varal requer uma pitada de paciência. É que, além de se iniciar o passo a passo com a montagem do varal, é necessário controlar a temperatura e alimentar a brasa quando necessário. Além do sabor altamente diferenciado, o Churrasco no Varal é ainda um desafio delicioso para os churrasqueiros apaixonados e entretenimento para os convidados" pontua José Almiro, churrasqueiro e apresentador do programa Churrasqueadas – maior canal de receitas de churrasco do país nas redes sociais.

Claro, há receitas de menor tempo de preparo e igual sabor final. O Frango Assado no Varal é uma delas. Confira abaixo:

Tempo de preparo: 120 minutos

Rendimento: 10 porções

Execução: fácil

INGREDIENTES:

2 Frangos Caipira

2 Limão cravo

250ml de Molho Shoyu

6 dentes de Alho

2 Cebolas

Sal

400g de Manteiga

4 Laranjas

Pimenta-do-reino

Salsinha

Alecrim

Pimenta dedo de moça

MODO DE FAZER:

Tempere o frango com limão; Para marinar o frango misture o shoyu, a laranja, a manteiga pré-derretida, a pimenta-do-reino, a salsinha picada e o alecrim; Coloque dentro do frango talinhos da salsinha, cebola em pedaços, dente de alho, pimenta dedo de moça, uma pitada de sal, e um pouco do molho da marinada; Feche o frango por todos os lados com barbante; Leve o frango para o varal a 50cm da brasa e deixe assar de 30 a 40 minutos; Você pode aproveitar o varal e colocar abacaxi, pimentão e linguiça para assar. De vez em quando, pincele o frango com o molho da marinada; Vire o frango no gancho, pincele com o molho da marinada, e deixe por mais 30 minutos para servir.

Para os Vegetarianos

E quem não consome carne, também tem sabor garantido no Churrasco no Varal. A técnica pode receber outros diversos tipos de alimentos, como frutas (o abacaxi é um must) e vegetais, como pimentões.

Sobre o Churrasqueadas

Presente nas redes sociais há seis anos, o canal Churrasqueadas, comandado pelo churrasqueiro José Almiro, com mais de 2 milhões de inscritos no Youtube, 4 milhões no Facebook, além dos mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram. O especialista ensina também “truques” para churrasqueiros e, frequentemente, tem a companhia de convidados.

