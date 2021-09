China domina Paralimpíadas e já supera desempenho de Atenas

As Paralimpíadas se encerram no próximo domingo, 5 de setembro, mas a poucos dias do fim da competição, os atletas da China já comemoram um feito histórico.

O país lidera com folga o quadro de medalhas e chegou a seu melhor desempenho desde as Paralimpíadas de Atenas, em 2004.

Os chineses acumulam 147 medalhas, sendo 68 ouros, muito à frente da segunda colocada Rússia (competindo como Comitê Paralímpico Russo), que tem 32 ouros.

Em Atenas, foram 141 medalhas e 63 ouros para os chineses.

Parece difícil, no entanto, bater o desempenho da Rio 2016, quando a China levou seu recorde de ouros até agora, 107. Mas faltando ainda quatro dias para o fim da competição e uma série de finais, outro recorde é possível.

Quadro de medalhas das Paralimpíadas

Colocação País Ouro Prata Bronze Total 1 China 68 43 36 147 2 Comitê Paralímpico Russo 32 20 37 89 3 Grã-Bretanha 30 24 32 86 4 EUA 25 27 20 72 5 Holanda 19 10 10 39 6 Ucrânia 17 35 23 75 7 Brasil 15 12 21 48 8 Austrália 13 23 24 60 9 Itália 12 19 17 48 10 Azerbaijão 11 1 4 16

Domínio chinês nas Paralimpíadas

Desde Atenas, a China também lidera o quadro de medalhas em todas as Paralimpíadas.

A China só passou a competir nas Paralimpíadas em 1984, mas vem em uma crescente esportiva e dominando os jogos nas últimas duas décadas.

Weiyi Yuan (prata), Tao Zheng (ouro) e Lichao Wang (bronze) fizeram pódio triplo da China nos 50m livres (S5) Weiyi Yuan (prata), Tao Zheng (ouro) e Lichao Wang (bronze) fizeram pódio triplo da China nos 50m livres (S5)

Em linha com o crescimento econômico e consolidação da China como uma das principais potências globais, o governo chinês tem feito um investimento massivo no esporte.

A ascendente é vista também nas Olimpíadas, nas quais a China liderou o quadro de medalhas em casa em 2008, em Pequim, batendo os EUA.

Além da China continental, competem separadamente nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos outros dois times: Hong Kong (território que faz parte da China, mas atuava até 2019 em sistema relativamente independente) e Taiwan (que se separou da China em 1949).

As medalhas nestes casos não são contabilizadas para a China.

Edição das Paralimpíadas Ouro Prata Bronze Total 1984 Stoke Mandeville e Nova York 2 12 8 22 1988 Seul 17 17 9 43 1992 Barcelona e Madri 16 8 7 31 1996 Atlanta 16 13 10 39 2000 Sydney 34 22 17 73 2004 Atenas* 63 46 32 141 2008 Pequim (em casa)* 89 70 52 211 2012 Londres* 95 71 65 231 2016 Rio de Janeiro* 107 81 51 239

*China vencedora

Desempenho nas Olimpíadas

Nas Olimpíadas deste ano, em julho, a China por pouco também não terminou na liderança, o que aconteceria pela primeira vez desde Pequim 2008.

O país passou boa parte dos Jogos Olimpícos à frente dos Estados Unidos no ranking que leva em conta o maior número de ouros (e não só o total de medalhas).

Mas os americanos superaram os chineses no último dia de competição, ao levar ouros como no vôlei feminino, final em que venceram o Brasil.

Os EUA terminaram as Olimpíadas com 39 ouros, 41 pratas e 33 bronzes (113 medalhas)

terminaram as Olimpíadas com A China ganhou 38 ouros, 32 pratas e 18 bronzes (88 medalhas)

ganhou O terceiro colocado foi o Japão (27 ouros, 58 medalhas), seguido pela Grã-Bretanha (22 ouros, 65 medalhas) e o Comitê Olímpico Russo (20 ouros, 71 medalhas).

A colocação do quadro de medalhas olímpico, aliás, gerou polêmica com a imprensa americana. Enquanto os principais veículos do mundo e o Comitê Olímpico Internacional usam a contagem que dá peso maior a ouros, a imprensa americana passou a publicar o ranking de medalhas com o número total, independentemente da cor.

Por essa contagem, os EUA estiveram à frente da China em quase toda a competição.