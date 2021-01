Chega de reprises: Globo investe em podcasts de BBB a finanças

Ainda que a programação da Globo tenha se tornado uma reprise de novelas intercaladas com telejornais, diariamente, 100 milhões de pessoas se conectam com o canal. Com o início da vacinação no Brasil, mas ainda sem data para retorno das gravações, o conglomerado decidiu investir no áudio. Uma pesquisa encomendada pela Globo revelou que a modalidade que mais cresce são os podcasts, com 28 milhões ouvintes brasileiros em 2020. Com fortalecimento no setor do áudio, a emissora investe agora em podcasts com conteúdos diversos, de finanças a astrologia.

Se em 2019, 13% da população se declarava ouvinte de podcasts, um total de 21 milhões de brasileiros com mais de 16 anos, esse percentual passou para 17% da população em 2020. O crescimento da presença do áudio digital no dia a dia dos brasileiros foi o tema do AudioDay Globo 2021, realizado ontem (21).

No evento, participaram executivos da empresa, mercado publicitário, profissionais do mercado independente ligados à produção e distribuição de podcasts. Também foram lançados novos podcasts na emissora, que agora conta com mais de dez novos programas.

Segundo o Head de Áudio Digital da Globo, Guilherme Figueiredo, “houve um aumento de incríveis 450% nos downloads totais de 2020 em comparação com 2019”, explicando que esse salto foi impulsionado pelo lançamento de novos podcasts e a abertura de novos canais de distribuição como G1, GE e Gshow. Um dos podcasts mais baixados da América Latina é ‘O Assunto’, apresentado pela jornalista Renata Lo Prete.

Durante o evento, também foi anunciada a parceria com o B9, uma das maiores produtoras de conteúdo em áudio do país. A partir de agora, os programas Mamilos e Braincast, dois dos mais ouvidos nas plataformas de streaming, passam a ser promovidos e comercializados pela Globo. A aquisição de novos programas de áudio vem em um momento em que novelas, que geram grande parte da publicidade do canal, estão pausadas, e diversos atores do canal não tiveram seus contratos renovados.

Parcerias com influenciadores como Kaique Brito, Jeska Grecco, Samir Duarte e Amanda Dias também foram anunciadas durante o evento. Ivan Mizanzuk, idealizador do podcast ‘O Caso Evandro’ conta sobre o futuro do ‘Projeto Humanos’. “O podcast agora faz wparte do catálogo da Globo, incluindo a série documental de ‘O Caso Evandro’”, que será lançada pelo Globoplay, dando um grande passo do áudio para o vídeo”, destaca.

Novos podcasts

BBB Tá On: podcast apresentado por Jeska Grecco e Samir Duarte, sobre os assuntos da casa mais vigiada do Brasil. O podcast semanal também terá episódios especiais com depoimento do líder da semana, gravado diretamente da casa.

Astrológicas: Isabel Mueller e Titi Vidal, duas das mais respeitadas astrólogas do Brasil, trazem dois episódios semanais: um aos domingos, detalhando o céu do momento e outro às quartas, falando sobre algum termo astrológico popularizado, mas pouco conhecido a fundo, como o Retorno de Saturno e o famoso Mercúrio Retrógrado.

Pega Essa Ref: Kaique Brito trará seus questionamentos sobre cultura pop, séries, filmes, memes e debates sobre questões do momento para a Geração Z.

Atenção Passageiros: Lito Sousa, um dos maiores experts em aviação no Brasil e dono do maior canal sobre o tema na América Latina, embarca com seus curiosos casos da aviação e desmistifica ideias e preconceitos de quem tem medo de voar em episódios semanais.

Fala Emancipade: Amanda Dias, do canal Grana Preta, trará conteúdos feitos para mulheres chefes de família e pessoas em geral, que querem ter acesso a informações que auxiliem na sua organização financeira do dia a dia.

Ainda seis novos títulos de podcasts do O Globo e CBN, como o ‘Ao Ponto’ com Carol Mouran, ‘Lauro e Gabeira’, ‘Panorama CBN’, ‘Academia CBN com Mario Sérgio Cortella’, ‘Nossa Língua De Todo Dia com Pasquale Cipro Neto e o ‘Rádio Sucupira’ também chegam ao Globoplay. Além destes, os podcasts Mamilos, Braincast e Projetos Humanos passam a integrar o catálogo de produtos de mídia da Globo.

A distribuição dos podcasts se mantém em em plataformas como Spotify, Deezer e Apple Podcasts e no Globoplay, G1, Ge e Gshow.