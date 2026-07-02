Chanel compra a Charvet, a camisaria mais antiga do mundo

Chanel: peças da Charvet foram usadas em desfile da grife francesa em outubro de 2025 (Chanel/Divulgação)
Repórter
Publicado em 2 de julho de 2026 às 08h09.
A Chanel anunciou a aquisição da tradicional camisaria francesa Charvet, encerrando 188 anos de gestão independente da marca fundada em 1838. O valor da transação não foi divulgado.
O negócio inclui a sede e a loja histórica da Charvet, localizadas na Place Vendôme, em Paris. A aquisição amplia a presença da Chanel no segmento masculino, enquanto a Charvet passa a integrar o grupo, mas continuará operando de forma independente.
As conversas entre as empresas começaram depois que Matthieu Blazy, novo diretor criativo da Chanel, trabalhou com a Charvet na produção de camisas com monogramas para sua coleção de estreia, apresentada em outubro do ano passado.
Segundo o presidente de moda da Chanel, Bruno Pavlovsky, o sucesso das peças entre os clientes e a disposição da família Colban em vender a empresa impulsionaram o acordo.
Em entrevista ao Financial Times, Pavlovsky afirmou que a família proprietária não tinha sucessores para assumir o negócio. "Eles não têm sucessores internos ou familiares [...] e tivemos uma conexão muito boa. Então decidimos que o futuro da Charvet será com a Chanel", disse.
A Charvet foi criada em 1838 por Joseph-Christophe Charvet, considerado o fundador da primeira camisaria especializada do mundo. Filho do responsável pelo guarda-roupa de Napoleão Bonaparte, ele deu origem à maison parisiense que, ao longo da história, conquistou uma clientela formada por personalidades como Winston Churchill, Charles de Gaulle, Coco Chanel, David Beckham e Sofia Coppola.
Desde 1965, a empresa pertencia à família Colban, após ser adquirida por Denis Colban, principal fornecedor de tecidos da marca. Depois da morte de Denis, em 1994, seu filho assumiu a gestão da companhia.
De acordo com Pavlovsky, a Chanel pretende preservar a identidade da Charvet. A empresa seguirá operando de forma independente para manter seu caráter exclusivo e seu nível de sofisticação.
Além das tradicionais camisas sob medida, a Charvet expandiu seu portfólio para gravatas, lenços e calçados. A marca mantém apenas uma oficina de produção, localizada na região francesa de Indre.
Em comunicado, o diretor-geral da Charvet, Jean-Claude Colban, afirmou que ele e sua irmã, Anne-Marie Colban, estão satisfeitos com a venda.
"Minha irmã Anne-Marie e eu estamos felizes com este novo capítulo da história da Charvet, que está perfeitamente alinhado com o espírito e a identidade que sempre definiram nossa empresa", declarou.