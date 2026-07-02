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Chanel compra a Charvet, a camisaria mais antiga do mundo

Marca francesa fundada em 1838 deixa o controle da família Colban após 188 anos; valor da aquisição não foi divulgado

Chanel: peças da Charvet foram usadas em desfile da grife francesa em outubro de 2025 (Chanel/Divulgação)

Chanel: peças da Charvet foram usadas em desfile da grife francesa em outubro de 2025 (Chanel/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 2 de julho de 2026 às 08h09.

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A Chanel anunciou a aquisição da tradicional camisaria francesa Charvet, encerrando 188 anos de gestão independente da marca fundada em 1838. O valor da transação não foi divulgado.

O negócio inclui a sede e a loja histórica da Charvet, localizadas na Place Vendôme, em Paris. A aquisição amplia a presença da Chanel no segmento masculino, enquanto a Charvet passa a integrar o grupo, mas continuará operando de forma independente.

Negociações começaram após colaboração com Matthieu Blazy

As conversas entre as empresas começaram depois que Matthieu Blazy, novo diretor criativo da Chanel, trabalhou com a Charvet na produção de camisas com monogramas para sua coleção de estreia, apresentada em outubro do ano passado.

Segundo o presidente de moda da Chanel, Bruno Pavlovsky, o sucesso das peças entre os clientes e a disposição da família Colban em vender a empresa impulsionaram o acordo.

Em entrevista ao Financial Times, Pavlovsky afirmou que a família proprietária não tinha sucessores para assumir o negócio. "Eles não têm sucessores internos ou familiares [...] e tivemos uma conexão muito boa. Então decidimos que o futuro da Charvet será com a Chanel", disse.

Marca foi fundada em 1838

A Charvet foi criada em 1838 por Joseph-Christophe Charvet, considerado o fundador da primeira camisaria especializada do mundo. Filho do responsável pelo guarda-roupa de Napoleão Bonaparte, ele deu origem à maison parisiense que, ao longo da história, conquistou uma clientela formada por personalidades como Winston Churchill, Charles de Gaulle, Coco Chanel, David Beckham e Sofia Coppola.

Desde 1965, a empresa pertencia à família Colban, após ser adquirida por Denis Colban, principal fornecedor de tecidos da marca. Depois da morte de Denis, em 1994, seu filho assumiu a gestão da companhia.

Charvet continuará independente

De acordo com Pavlovsky, a Chanel pretende preservar a identidade da Charvet. A empresa seguirá operando de forma independente para manter seu caráter exclusivo e seu nível de sofisticação.

Além das tradicionais camisas sob medida, a Charvet expandiu seu portfólio para gravatas, lenços e calçados. A marca mantém apenas uma oficina de produção, localizada na região francesa de Indre.

Em comunicado, o diretor-geral da Charvet, Jean-Claude Colban, afirmou que ele e sua irmã, Anne-Marie Colban, estão satisfeitos com a venda.

"Minha irmã Anne-Marie e eu estamos felizes com este novo capítulo da história da Charvet, que está perfeitamente alinhado com o espírito e a identidade que sempre definiram nossa empresa", declarou.

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