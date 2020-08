Dicas: como manter sempre em dia seus sapatos e sua sapateira

Sapatos merecem um local especial para serem guardados dentro de casa. Em todo o caso, a melhor solução é usar uma sapateira para organizar e proteger os pares. Mas até este móvel irá precisar, ao longo do tempo, de cuidados especiais para manter a sua durabilidade e garantir a boa condição dos objetos em seu interior.

É por isto que vamos, neste texto, lhe dar algumas dicas sobre como manter limpa e conservada uma sapateira.

Antes disso, devemos falar um pouco sobre os diferentes modelos de sapateira. Há diversos à venda nas lojas, pensando na possível adequação deste móvel a vários ambientes de uma casa – como hall, garagem, varanda, closet e quarto.

Existem as empilháveis ou modulares, as com portas basculantes, as reguláveis, as feitas sob medida, as com espelho. e muito mais. Escolha a que for melhor para os seus sapatos.

Por que é preciso higienizar bem os sapatos antes de guardá-los?

Imagine que você passou o dia todo usando um determinado sapato. Quando chegar a casa, não pode guardar este par direto no armário.

Primeiro, porque estas peças podem trazer no solado muita coisa indesejada. Mas isto pode ser muitas vezes resolvido com auxílio de um pano umedecido com uma solução de água, detergente e álcool. Depois disso, é essencial deixar secar o sapato antes de levá-lo para a sua sapateira.

Lencinhos umedecidos também são ótimos para ajudar na limpeza rápida dos sapatos, principalmente na parte superior dos mesmos. Um pouco de vinagre e água deve servir para tirar odores de calçados de tecido.

Outra ideia é fazer pequenos sachês com um pouco de bicarbonato para colocar dentro dos sapatos e neutralizar cheiros. Bolinhas de folhas de jornal também ajudam a reter umidade.

Como limpar adequadamente uma sapateira?

Por conta de tudo que vivemos nos últimos tempos, é coerente pensar na colocação de sapateira simples logo na entrada da casa.

Mas é preciso ter em mente que este deve ser um local transitório para os pares de sapatos, que precisam ser, depois, levados a uma sapateira principal – talvez no quarto. E esta deve ser preferencialmente colocada em um local bem ventilado, porém longe do sol direto.

Para evitar traços de umidade, se necessário, pode-se utilizar um desumidificador de ar no local. Estando os seus sapatos usados já limpos e desodorizados, estes podem ser tranquilamente guardados dentro da sapateira.

Contudo, periodicamente, você deve retirar todos os pares de dentro da sapateira para que tanto eles quanto o próprio móvel “pegue um ar”.

Higienizar o interior da sapateira pode ser simples. O ideal é usar uma esponja macia e umedecida com bem pouco de água e detergente.

Para retirar traços de mau cheiro e possíveis microrganismos que possam atacar os sapatos, uma dica é pulverizar o ar com vinagre branco. Posteriormente, todas as superfícies devem ser secas com um pano macio de algodão.

Como organizar os sapatos dentro de uma sapateira?

Depois de limpar os seus sapatos e limpar a sua sapateira, chegou a vez de organizar os seus sapatos dentro da sua sapateira.

A regra básica nesta etapa é a seguinte: colocar na frente e ao alcance das mãos aqueles pares que mais usa no dia-a-dia, e mais ao fundo aqueles que menos usa. Outra ideia é separá-los por categorias – como social, esportivo, inverno, verão e mais.

Sapatos mais caros – como aqueles usados em festas – podem ser mantidos dentro de suas embalagens originais. Chinelos, sapatilhas e outros modelos mais finos podem ser colocados em cestos ou caixas organizadoras.

Lembre-se que estas peças não podem ficar empilhadas de qualquer jeito, mas ficar lado-a-lado. E as botas não podem ter seus canos dobrados – uma bucha de papel amassado dentro deve ajudar a manter o volume.

Todas estas dicas que demos deve ajudar você a manter sempre em boas condições o seu armário sapateira e os seus lindos sapatos.

Fora que deve facilitar na visualização de todos os pares, economizando tempo no dia a dia. E uma rotina mais prática provavelmente te deixará mais feliz.

