Carro elétrico chinês 'queridinho' do CEO da Ford bate recorde de velocidade

O carro elétrico chinês favorito do CEO da Ford, Jim Farley, acaba de receber uma grande atualização. A Xiaomi revelou uma versão de alto desempenho do seu SU7, o sedã elétrico que impressionou tanto Farley que ele disse recentemente que não largaria do carro depois de dirigi-lo pelos últimos seis meses.

A empresa disse que seu novo SU7 Ultra tem uma velocidade máxima de 350 km/h, em comparação com os 265 kmh da versão padrão, e pode acelerar até 100 km/h em menos de 2 segundos., segundo informou reportagem do Business Insider.

O veículo se tornou o modelo de quatro portas mais rápido do mundo, segundo a revista Quatro Rodas. O feito foi registrado na semana passada no circuito de Nürburgring, na Alemanha. O protótipo completou o circuito em 6 minutos e 46 segundos. O responsável pelo recorde batido pelo SU7 Ultra foi David Pittard, campeão das 24 horas de Nürburgring de 2023.

Quem vai pagar?

O modelo vai precisar de um bom dinheiro para entrar na garagem das pessoas. Segundo a empresa chinesa, o SU7 Ultra será vendido por US$ 114 mil na China, quatro vezes o preço da versão regular.

O SU7 Ultra, que a Xiaomi diz ter um alcance de 630 km e pode carregar de 10% a 80% em 11 minutos, será lançado na China em março de 2025.

O carro elétrico acumulou 3.680 pedidos em 10 minutos após a pré-venda na terça-feira, disse o CEO Lei Jun no site de mídia social Weibo.

Desde seu lançamento, em março, mais de 75 mil já foram entregues. O total deve chegar a 100 mil veículos até novembro, de acordo com o BI.

O rápido crescimento do veículo elétrico da Xiaomi teve um custo, com a divisão responsável da empresa registrando um prejuízo ajustado de US$ 252 milhões no segundo trimestre.

Analistas do Citibank estimaram anteriormente que esperavam que a operação automotiva da Xiaomi gerasse lucro após atingir vendas anuais de 300 mil a 400 mil veículos.