BYD supera Tesla em receita trimestral: expansão de veículos e controle de custos

A receita da BYD superou a da Tesla pela primeira vez no terceiro trimestre deste ano. A montadora de Shenzhen anunciou que sua receita disparou 24%, atingindo 201,1 bilhões de yuans (US$ 28,2 bilhões) nos três meses encerrados em 30 de setembro, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Já a receita da Tesla subiu 7,8%, totalizando US$ 25,2 bilhões.

Porém, a avaliação da gigante chinesa de veículos de nova energia ainda representa pouco mais de um sétimo da sua concorrente americana. As ações da BYD [SHE: 002594] fecharam com queda de 4,1%, a 293,19 yuans (US$ 41,18) em Shenzhen, com uma capitalização de mercado de 853 bilhões de yuans (US$ 119,8 bilhões). Em comparação, as ações da Tesla [NASDAQ: TSLA] caíram 0,8%, sendo negociadas a US$ 257,55 em Nova York, com valor de mercado de US$ 807 bilhões.

Lucros e Desempenho Financeiro

No terceiro trimestre, o lucro líquido da BYD aumentou 11,5%, chegando a 11,6 bilhões de yuans (US$ 1,6 bilhão) em relação ao ano anterior, enquanto o lucro líquido da Tesla, segundo os princípios contábeis geralmente aceitos, subiu 17%, atingindo 2,2 bilhões de yuans. Nos primeiros três trimestres do ano, a receita e o lucro líquido da BYD cresceram 19% e 18%, totalizando 502,3 bilhões de yuans (US$ 70,5 bilhões) e 25,2 bilhões de yuans (US$ 3,5 bilhões), respectivamente. A Tesla acumulou uma receita de US$ 72 bilhões e um lucro líquido de US$ 2,2 bilhões.

Comparativo de Vendas

A BYD vendeu quase 2,75 milhões de veículos de nova energia (NEV) nos nove meses até 30 de setembro, um aumento de mais de 32% em relação ao ano anterior. Já as vendas da Tesla caíram 1,3%, somando cerca de 1,3 milhão de unidades. Segundo um gestor de fundos em Guangzhou, a BYD cobre desde veículos de entrada até modelos de luxo, enquanto a Tesla possui poucos modelos, o que permite maior controle dos custos da cadeia de suprimentos, mesmo terceirizando a produção de baterias.

Fatores Estruturais e Expansão Global

O gestor acrescenta que, devido à escala da BYD e ao fornecimento interno de componentes chave, incluindo baterias, a empresa vem melhorando seu controle de custos e aumentando seu poder de negociação com fornecedores. A diferença de avaliação entre as duas empresas é atribuída ao menor apetite por risco na China em comparação aos EUA, de acordo com Fu Wenhao, pesquisador do Fundo de Investimento Guangdong Cheese. Fu destaca ainda que a Tesla possui vantagens mais claras em globalização e desenvolvimento de tecnologias de condução autônoma.