Dia do Chardonnay: Confira três rótulos consagrados para celebrar a data

O Dia do Chardonnay, celebrado no dia 25 de maio, honra uma das uvas brancas mais cultivadas e apreciadas ao redor do mundo. Originada na Borgonha, França, a chardonnay é cultivada em diversas regiões, marcada por sua versatilidade. Para a data, Vinícius Santiago, sommelier executivo do Víssimo Group, oferece recomendações únicas para os entusiastas de vinhos.

Chardonnays geralmente exibem aromas de frutas tropicais, maçãs, pêssegos, abacaxis e notas de carvalho, particularmente quando fermentados ou envelhecidos em barris de carvalho. Uma qualidade exclusiva da Chardonnay é seu potencial de envelhecimento. Vinhos mais jovens apresentam um perfil frutado e vibrante, enquanto os mais envelhecidos desenvolvem sabores complexos e sutis, como notas de mel e avelã.

Sugestões de Vinícius Santiago

A Aconcagua Costa, com o Chardonnay a R$ 297,90, se origina da vinha Aconcagua Costa, localizada a 12 quilômetros do Oceano Pacífico. A base de argila e rocha metamórfica de seus solos confere notas minerais aos vinhos dessa vinha. É um vinho equilibrado, fresco e frutado, com acidez vibrante e final longo.

O Fósil (R$ 1222,90), por outro lado, é uma homenagem da Zuccardi às técnicas tradicionais de enologia e à expressão máxima do Chardonnay no Vale do Uco, Mendoza. Este 100% Chardonnay provém de solos aluviais em San Pablo e se destaca na expressão da cepa. Ambos os vinhos estão disponíveis no site e nas lojas da Grand Cru.

A Evino oferece uma novidade, o Aves Del Sur Chardonnay. Vinícius Santiago, do Víssimo Group, elogia a nova adição: "O Chile oferece uma diversidade única para a produção de vinhos graças à sua extensão, geografia e condições climáticas. Inspirado na variedade de aves que sobrevoam o território chileno, a linha Aves del Sur foi criada. O Chardonnay Aves del Sur é intenso, refrescante e persistente no paladar, exalando notas expressivas de frutas tropicais, manga, banana e abacaxi."

Por fim, o Domaine Tariquet Chardonnay Côtes de Gascogne (R$ 190,90), idealizado pela tradicional família Grassa, que após seis meses em barricas de carvalho, adquire um caráter rico, redondo e refrescante na boca, expressando deliciosos aromas de frutas brancas e manteiga fresca, com um leve toque de flores e baunilha.